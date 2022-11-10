ABD basını: Rusya, İran’dan İHA almak için 140 milyon euro ve batılı silahlar gönderdi

Rusya-Ukrayna Savaşı, 9 aydır devam ederken insansız hava araçları (İHA), çatışmaların merkezinde yer alıyor. ABD basınında çıkan haberlere göre, Rusya, Ukrayna'nın alt yapısını yok etmek için kullandığı bu silahları, İran'dan 140 milyon euro nakit para ve Batılı silahların takasıyla temin etti.

ABD basını: Rusya, İran’dan İHA almak için 140 milyon euro ve batılı silahlar gönderdi - 1

Sky News'in haberine göre, Rusya, bir insansız hava aracı (İHA) sevkiyatı için ödeme olarak İran'a uçakla 140 milyon euro nakit para ve Batılı ülkeler tarafından yapılan çeşitli silahlar gönderdi. 

ABD basını: Rusya, İran’dan İHA almak için 140 milyon euro ve batılı silahlar gönderdi - 2

İsmi açıklanmayan kaynak, Rusya'nın 20 Ağustos'ta onlarca İHA aldığına dair raporların ortaya çıkmasından sonra gizli uçuşu gerçekleştirdiğini söyledi. 

ABD basını: Rusya, İran’dan İHA almak için 140 milyon euro ve batılı silahlar gönderdi - 3

UKRAYNA'YA YARDIM OLARAK GÖNDERİLEN SİLAHLAR RUSYA'NIN ELİNE GEÇTİ

Kaynak, karşılığında Rusya'nın İran’a bir İngiliz NLAW tanksavar füzesi, bir ABD Javelin tanksavar füzesi ve bir Stinger uçaksavar füzesi gönderdiğini ifade ederek, “Bu silahlar askeri yardım olarak Ukrayna'ya giderken bir şekilde Rusların eline geçti. Son günlerde iki ülke arasında 200 milyon dolarlık bir drone anlaşması daha yapıldı” dedi.

ABD basını: Rusya, İran’dan İHA almak için 140 milyon euro ve batılı silahlar gönderdi - 4

Bununla birlikte haberde, İran'ın aldığı bildirilen Batılı silahların, İran'ın kendi silah geliştirme sistemleri için kullanabileceği belirtildi. İran, birbirini izleyen uluslararası yaptırım dalgaları altında, kendi askeri donanımının çoğunu izole bir şekilde geliştiriyor ve üretiyor. 

ABD basını: Rusya, İran’dan İHA almak için 140 milyon euro ve batılı silahlar gönderdi - 5

Kaynak yaptığı açıklamada, ele geçirilen Batı silahlarının şimdi "muhtemelen tersine mühendislik uygulanarak gelecekteki savaşlarda kullanılacak" olduğunu söyledi.

ABD basını: Rusya, İran’dan İHA almak için 140 milyon euro ve batılı silahlar gönderdi - 6

Sky News'in kaynağı, ayrıca 20 Ağustos'ta İran’ın başkenti Tahran'daki Mehrabad Uluslararası Havalimanı'na gelen ve oradan ayrılan iki Ilyushin IL-76 askeri kargo uçağının uydu görüntülerini paylaştı. 

ABD basını: Rusya, İran’dan İHA almak için 140 milyon euro ve batılı silahlar gönderdi - 7

166 İHA TAKAS EDİLDİ

Haberde, İran'ın Rusya’ya bu takasta 166 İHA tedarik ettiği belirti. Kaynak bu u İHA’ların yüz 100 Shahed-136 uçağı, 60 daha küçük Shahed-131 uçağı ve altı Mohajer-6 uçağından oluştuğunu belirterek, “Hepsi kamikaze veya intihar uçağı olarak biliniyor. Bu modeller patlatıldıkları ve çarpma anında imha ediliyor” diye konuştu.

ABD basını: Rusya, İran’dan İHA almak için 140 milyon euro ve batılı silahlar gönderdi - 8

Diğer taraftan, her iki ülke de İran'ın Rusya'ya Ukrayna'daki savaş alanında kullanılmak üzere İHA sağladığı yönündeki haberleri yalanladı. İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Amirabdollahian, satışın Ukrayna'daki savaştan aylar önce olduğunu iddia ederek "sınırlı sayıda İHA" gönderildiğini söyledi. 

ABD basını: Rusya, İran’dan İHA almak için 140 milyon euro ve batılı silahlar gönderdi - 9

ABD'li yetkililer ise 19 Ağustos'ta bir Rus kargo uçağının Tahran havaalanından onlarca İran İHA’sıyla ayrıldığı sonucuna vardı.

ABD basını: Rusya, İran’dan İHA almak için 140 milyon euro ve batılı silahlar gönderdi - 10

Ayrıca Sky News'in kaynağı, 20 Ağustos'tan bu yana İran'dan İHA taşıyan en az beş Rus uçağının bilindiğini söyledi.

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