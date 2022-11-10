ABD basını: Rusya, İran’dan İHA almak için 140 milyon euro ve batılı silahlar gönderdi

166 İHA TAKAS EDİLDİ

Haberde, İran'ın Rusya’ya bu takasta 166 İHA tedarik ettiği belirti. Kaynak bu u İHA’ların yüz 100 Shahed-136 uçağı, 60 daha küçük Shahed-131 uçağı ve altı Mohajer-6 uçağından oluştuğunu belirterek, “Hepsi kamikaze veya intihar uçağı olarak biliniyor. Bu modeller patlatıldıkları ve çarpma anında imha ediliyor” diye konuştu.