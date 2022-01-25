ABD Başkanı Biden, enflasyon ile ilgili sorusu üzerine küfür ettiği Fox News muhabirinden özür diledi

BIDEN: ATEŞ ET

Öte yandan, Beyaz Saray, Biden'ın tüm ekonomik gündemini bu konu etrafında yeniden yönlendirmesiyle birlikte, defalarca enflasyonu düşürmeye odaklandığı konusunda ısrar etti. Ancak ABD Başkanı, özellikle Fox News ve Doocy gibi çok eleştirel olduğunu düşündüğü medyaya meydan okumaya istekli olduğunu da gösterdi.

Geçen hafta düzenlediği basın toplantısında Biden, Doocy'ye alaycı bir tavırla, "Bana her zaman en güzel soruları soruyorsun" dedi. Doocy, “Sizin hakkınızda her şeyi araştırdığım bir dosyam var” diye yanıtladı. Biden ise, "Bunu biliyorum. Benim için çok anlamlı değil. Ateş et” karşılığını verdi.