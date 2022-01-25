ABD Başkanı Biden, enflasyon ile ilgili sorusu üzerine küfür ettiği Fox News muhabirinden özür diledi

Haberler - ntv.com.tr - Reuters 25.01.2022 - 10:50 | Son Güncelleme : 25.01.2022 - 11:08
ABD Başkanı Joe Biden, geçen Pazartesi günü Fox News muhabirinin, ülkedeki enflasyonla ilgili sorusuna küfür ederek yanıt verdi.
Biden, tüketicilerin yüksek fiyatlarla başa çıkmasına yardımcı olmak için düzenlemeleri değiştirmeye ve yasaları uygulamaya odaklanan Rekabet Konseyi toplantısı için Beyaz Saray'ın Doğu Odası’ndaydı.
Biden'ın açıklamalarının ardından salondaki gazeteciler pek çok soru yöneltti.
Fox News'den Peter Doocy, ABD Başkanı’na ülkedeki enflasyonun son 40 yılın zirvesinde olduğunu belirterek Biden'ın itibarını zedelediğini söyledi. Ayrıca, Fox News bu konuya ilişkin Biden’ı acımasızca sürekli eleştirdi.
Doocy, Biden’a "Enflasyonun ara seçimler öncesinde siyasi bir sorumluluk olduğunu düşünüyor musunuz?" diye seslendi. Biden alaycı bir tavırla, "Enflasyon harika tabii, daha fazla enflasyon olsun. Ne aptal bir O. Ç.” dedi.
Bununla birlikte, mikrofonunu açık unutan Biden’ın küfürü salondaki herkes tarafından duyuldu ve haber videolarında kaydedildi.
Diğer taraftan, CNN'den Kaitlan Collins daha sonra Biden'ın Doocy'yi özür dilemek için aradığını “tweet”ledi. Fox News'te Sean Hannity'nin programına katıla Doocy ise, Biden’ın kendisini aradığını söyledi:
"Biden, aramızdaki havayı yumuşattı. Bundan son derece memnunum. Güzel bir telefon görüşmesi gerçekleştirdik. Kimsenin benden özür dilemesine ihtiyacım yok.”
Öte yandan, Beyaz Saray, Biden'ın tüm ekonomik gündemini bu konu etrafında yeniden yönlendirmesiyle birlikte, defalarca enflasyonu düşürmeye odaklandığı konusunda ısrar etti. Ancak ABD Başkanı, özellikle Fox News ve Doocy gibi çok eleştirel olduğunu düşündüğü medyaya meydan okumaya istekli olduğunu da gösterdi.
Geçen hafta düzenlediği basın toplantısında Biden, Doocy'ye alaycı bir tavırla, "Bana her zaman en güzel soruları soruyorsun" dedi. Doocy, “Sizin hakkınızda her şeyi araştırdığım bir dosyam var” diye yanıtladı. Biden ise, "Bunu biliyorum. Benim için çok anlamlı değil. Ateş et” karşılığını verdi.