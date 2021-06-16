ABD Başkanı Biden ve Rus Devlet Başkanı Putin'in görüşmesi başladı: Zirveden kareler

Biden ve Putin'in, zirvenin yapılacağı "Villa La Grange" adlı malikaneye varmasının ardından iki lider, İsviçre Başbakanı Guy Parmelin ile birlikte gazetecilerin karşısına çıktı.

Parmelin kısa bir konuşma yaptı. İsviçre'nin Biden ve Putin'i ağırlamaktan onur duyduğunu belirten İsviçre Başbakanı, taraflara verimli bir görüşme diledi.

Liderler ise görüşmenin başında kısa birer açıklama yaptı.

Liderlerin gündeminde casusluktan silah kontrolüne, Ukrayna ve Belarus'tan insan haklarına kadar pek çok konu var. Görüşmenin 4-5 saat sürmesi bekleniyor.