ABD Başkanı Biden ve Rus Devlet Başkanı Putin'in görüşmesi başladı: Zirveden kareler

ABD Başkanı Joe Biden ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in beklenen görüşmesi başladı. İki lider, Cenevde Gölü kıyısındaki 18'inci yüzyıldan kalma bir malikanede bir araya geldi. Biden ve Putin'in, zirvenin yapılacağı "Villa La Grange" adlı malikaneye varmasının ardından iki lider, İsviçre Başbakanı Guy Parmelin ile birlikte gazetecilerin karşısına çıktı.\nDÜNYANIN GÖZÜ BU ZİRVEDE Parmelin kısa bir konuşma yaptı. İsviçre'nin Biden ve Putin'i ağırlamaktan onur duyduğunu belirten İsviçre Başbakanı, taraflara verimli bir görüşme diledi. Liderler ise görüşmenin başında kısa birer açıklama yaptı. Putin de görüşmenin verimli geçmesini umduğunu söyledi. Liderlerin gündeminde casusluktan silah kontrolüne, Ukrayna ve Belarus'tan insan haklarına kadar pek çok konu var. Görüşmenin 4-5 saat sürmesi bekleniyor.