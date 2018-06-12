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ABD Başkanı Donald Trump ve Kuzey Kore Lideri Kim Jong-Un aynı masada

Reuters, AFP, ntv.com.tr, NTV Haber

ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'u ilk kez bir araya getiren tarihi zirve Singapur'da başladı. İki lider ülkenin Sentora adasında yer alan Capella Hotel'de bir araya geldi.

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    ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong Un arasında, Kore Yarımadası'nı nükleer silahlardan arındırmaya yönelik tarihi zirve Singapur’da başladı.
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    Türkiye saati ile 04.05'te, Kuzey Kore ve ABD bayrakları önünden bir araya gelerek tokalaşan liderler daha sonra görüşmenin yapılacağı alana geçti.
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    Singapur'da Sentosa Adası'nda Capella Hotel'de başlayan görüşme için önce Kim, kısa bir süre sonra da Trump hotele geldi.
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    Trump ile Kim arasındaki baş başa görüşme yaklaşık 40 dakika sürdü.

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