ABD Başkanı Joe Biden Guantanamo'yu kapatmaya hazırlanıyor

MALİYET OLDUKÇA FAZLA

Penn araştırmasına göre ayrıca Küba'daki tesisin işletilmesi yılda 540 milyon dolara mal oluyor. Bu harcamaların 100 milyon dolarını askeri komisyonların kurulması oluşturuyor. Maliyetler bir tutuklu için, teröristlerin ve diğer yüksek riskli hükümlülerin tutulduğu Colorado’daki hapishanede yılda yaklaşık 78 bin dolar iken Guantanamo’da 15 milyon dolara çıkıyor.