ABD Başkanı Biden'a Filistin protestosu: 50'ye yakın protestocu gözaltına alındı
ABD Başkanı Joe Biden, Amerikalı komedyen Seth Meyers'in programına katılmak için New York'a geldi. Manhattan'daki Rockefeller Plaza binasında gerçekleşen program sırasında polis bölgede güvenlik önlemleri alırken, kentte yaşayan vatandaşlar Biden'ı görebilmek için binanın önünde toplandı. Biden'ın programı öncesinde protesto eden Filistin destekçisi yaklaşık 50 aktivist gözaltına alındı.
ABD Başkanı Joe Biden'ı, New York'a katılacağı program öncesinde protesto eden Filistin destekçisi yaklaşık 50 aktivist gözaltına alındı.