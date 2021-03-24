ABD Başkanı Joe Biden sınıfta kaldı: ABD-Meksika sınırındaki kampta yüzlerce göçmen sağlıksız koşullarda koyun koyuna yatıyor

SABUN VE YİYECEĞE YETERLİ ERİŞİM YOK

ABD hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) corona virüsün yayılımını önlemek için iki metrelik sosyal mesafe kuralını tavsiye ediyor, ancak mülteci kampında bunun uygulanmasının imkansız olduğu görülüyor.

Cuellar, aşırı kalabalık olan kampın yalnızca 8 plastik duvar ile ayrıldığını sözlerine ekledi. İnsan hakları aktivistleri ise göçmen merkezinde sabun ve yiyeceğe erişiminin yeterli olmadığını açıkladı.