ABD Başkanı Joe Biden sınıfta kaldı: ABD-Meksika sınırındaki kampta yüzlerce göçmen sağlıksız koşullarda koyun koyuna yatıyor

ntv.com.tr - Reuters 24.03.2021 - 06:43
Demokrat ABD Başkanı Joe Biden 20 Ocak’ta Başkanlık Ofis’ni devraldığı ilk gün Cumhuriyetçi eski başkan Donald Trump’ın politikalarını geri çevirmeye yönelik 17 kararnameye imza attı. Bu kararnamaler arasında Trump döneminin en tartışmalı konularından biri olan Meksika sınırına örülen duvara sağlanan fonların kesilmesi de yer aldı. Biden ayrıca, Trump döneminde göçmenlerin çocuklarının ailelerinden ayrı kamplarda tutulmasını da engelleyeceğini belirtti.
Ancak, Biden göreve başladığından bu yana ABD göçmen gözaltı merkezlerinde tutulan yüzlerce refakatsiz çocuk da dahil olmak üzere ABD'nin güney sınırında büyük bir göçmen akını oldu. Ocak ayından bu yana, Biden mülteci çocuklarının aileleriyle yeniden birleşmesi emrini verdi, fakat ülkenin Teksas Eyaleti’ne bağlı Donna ilçesindeki bir göçmen merkezinde çekilen fotoğraflar çocukların oldukça sağlıksız koşullarda tutulduğunu ortaya koydu.
Trump da görevdeyken çocukların bulunduğu sınır tesislerindeki koşullar nedeniyle eleştirilere maruz kalmıştı. Ancak, Trump döneminde kullanılan tesis şimdi tekrar kullanılıyor ve corona virüs ile ilgili endişelere rağmen, ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) bu tesislerin yüzde 100 kapasite ile açılması kararını verdi.
Beyaz Saray Basın Sekreteri Jen Psaki, konuya ilişkin haftanın başında yaptığı açıklamada, hükümetin göçmenlere ve çocuklarına daha fazla olanak sağlamak için önümüzdeki gün ve haftalarda daha fazla yer inşa edileceğini ifade ederek, “Öyle yerler düşünün ki, çocuklar sağlık imkanlarına, eğitim olanaklarına hatta hukuksal desteğe sahip olabilecekler” ifadelerini kullandı.
Ancak, Psaki’nin açıklamaları, Teksas eyaletini temsil eden Demokrat Kongre üyesi Henry Cuellar’ın Donna’daki kampta folyo battaniyelerin altında yatan çocukları gösteren fotoğrafları paylaşmasının ardından geldi.
Haftasonu çekildiği belirten fotoğraflar, ayrıca Latin Amerikalı göçmenlerin dip dibe yattığını ortaya koyarak, sosyal mesafe ve maske uygulamasının olmaması nedeniyle meydana gelebilecek Covid-19 salgınları ile ilgili de endişe yarattı.
ABD hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) corona virüsün yayılımını önlemek için iki metrelik sosyal mesafe kuralını tavsiye ediyor, ancak mülteci kampında bunun uygulanmasının imkansız olduğu görülüyor.
Cuellar, aşırı kalabalık olan kampın yalnızca 8 plastik duvar ile ayrıldığını sözlerine ekledi. İnsan hakları aktivistleri ise göçmen merkezinde sabun ve yiyeceğe erişiminin yeterli olmadığını açıkladı.
Psaki, Cueller’ın çektiği fotoğraflara ilişkin, “ Elbetteki bu görüntüler bizim amaçlarımızla uyuşmuyor. Şüphesiz ki bu tip yerler çocuklar uzun süre kalması için uygun değil. Ancak, bu çocukları ailelerinden ayırıp, farklı bir yere göndermek bizim görüşümüzle uyuşmuyor” dedi.
Biden’ın başkanlık koltuğuna oturduğundan beri göçmen merkezine gazetecilerin alınmadığı belirtildi. Çocukları temsil eden avukat ise kampların sıkış tıkış olduğunu bildirdi.
Öte yandan, ABD -Meksika sınırında son aylarda bekleyen göçmen sayısında keskin bir artış olduğu kaydedildi. ABD hükümeti ise Orta Amerika'daki yaygın yoksulluk ve şiddeti içeren sorunun temel nedenlerini ele almak için Meksika ve Guatemala ile çalışmak istediğini açıkladı.