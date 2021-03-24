ABD Başkanı Joe Biden sınıfta kaldı: ABD-Meksika sınırındaki kampta yüzlerce göçmen sağlıksız koşullarda koyun koyuna yatıyor

ABD Başkanı Joe Biden, selefi Donald Trump’ı göçmen karşıtı politıkaları nedeniyle sert bir şekilde eleştirmesine rağmen sınıfta kaldı. Demokrat bir Kongre temsilcisinin ABD-Meksika sınırında yer alan bir göçmen merkezinde çektiği fotoğraflar, burada tutulan çocukların aileleriyle birlikte incecek yataklar üzerinde sıkış tıkış yattığını ve sosyal mesafeninin uygulanmasının imkansız olduğunu ortaya koydu. Ayrıca, sabun ve yiyeceğe erişimin de sınırlı olduğunu belirtilen kamp olası Covid-19 salgını endişelerini artırdı. Öte yandan, konuya ilişkin açıklama yapan bir Beyaz Saray sözcüsü, ülkedeki göçmen kamplarındaki durumu iyileştirmek için çalıştıklarını söyledi.

ntv.com.tr - Reuters 24.03.2021 - 06:43

ABD Başkanı Joe Biden sınıfta kaldı: ABD-Meksika sınırındaki kampta yüzlerce göçmen sağlıksız koşullarda koyun koyuna yatıyor - 1

BAŞKANLIK KOLTUĞUNA OTURDUĞU İLK GÜN İMZA ATTI

Demokrat ABD Başkanı Joe Biden 20 Ocak’ta Başkanlık Ofis’ni devraldığı ilk gün Cumhuriyetçi eski başkan Donald Trump’ın politikalarını geri çevirmeye yönelik 17 kararnameye imza attı. Bu kararnamaler  arasında Trump döneminin en tartışmalı konularından biri olan Meksika sınırına örülen duvara sağlanan fonların kesilmesi de yer aldı. Biden ayrıca, Trump döneminde göçmenlerin çocuklarının ailelerinden ayrı kamplarda tutulmasını da engelleyeceğini belirtti.

ABD Başkanı Joe Biden sınıfta kaldı: ABD-Meksika sınırındaki kampta yüzlerce göçmen sağlıksız koşullarda koyun koyuna yatıyor - 2

ÇOCUKLAR OLDUKÇA SAĞLIKSIZ KOŞULLARDA YAŞIYOR

Ancak, Biden göreve başladığından bu yana ABD göçmen gözaltı merkezlerinde tutulan yüzlerce refakatsiz çocuk da dahil olmak üzere ABD'nin güney sınırında büyük bir göçmen akını oldu. Ocak ayından bu yana, Biden  mülteci çocuklarının  aileleriyle yeniden birleşmesi emrini verdi, fakat ülkenin Teksas Eyaleti’ne bağlı Donna ilçesindeki bir göçmen merkezinde çekilen fotoğraflar çocukların oldukça sağlıksız koşullarda tutulduğunu ortaya koydu. 

ABD Başkanı Joe Biden sınıfta kaldı: ABD-Meksika sınırındaki kampta yüzlerce göçmen sağlıksız koşullarda koyun koyuna yatıyor - 3

CDC'DEN TARTIŞMALI KARAR

Trump da görevdeyken çocukların bulunduğu sınır tesislerindeki koşullar nedeniyle eleştirilere maruz kalmıştı. Ancak, Trump döneminde kullanılan tesis şimdi tekrar kullanılıyor ve  corona virüs ile ilgili endişelere rağmen, ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) bu tesislerin yüzde 100 kapasite ile açılması kararını verdi. 

ABD Başkanı Joe Biden sınıfta kaldı: ABD-Meksika sınırındaki kampta yüzlerce göçmen sağlıksız koşullarda koyun koyuna yatıyor - 4

BEYAZ SARAY SÖZCÜSÜ: DAHA FAZLA YER İNŞA EDECEĞİZ 

Beyaz Saray Basın Sekreteri Jen Psaki, konuya ilişkin haftanın başında yaptığı açıklamada, hükümetin göçmenlere ve çocuklarına daha fazla olanak sağlamak için önümüzdeki gün ve haftalarda daha fazla yer inşa edileceğini ifade ederek, “Öyle yerler düşünün ki, çocuklar sağlık imkanlarına, eğitim olanaklarına hatta hukuksal desteğe sahip olabilecekler” ifadelerini kullandı. 

ABD Başkanı Joe Biden sınıfta kaldı: ABD-Meksika sınırındaki kampta yüzlerce göçmen sağlıksız koşullarda koyun koyuna yatıyor - 5

DEMOKRAT KONGRE ÜYESİ PAYLAŞTI

Ancak, Psaki’nin açıklamaları, Teksas eyaletini temsil eden Demokrat Kongre üyesi Henry Cuellar’ın Donna’daki kampta folyo battaniyelerin altında yatan çocukları gösteren fotoğrafları paylaşmasının ardından geldi. 

ABD Başkanı Joe Biden sınıfta kaldı: ABD-Meksika sınırındaki kampta yüzlerce göçmen sağlıksız koşullarda koyun koyuna yatıyor - 6

COVİD-19 SALGINI ENDİŞESİ

Haftasonu çekildiği belirten fotoğraflar, ayrıca Latin Amerikalı göçmenlerin dip dibe yattığını ortaya koyarak, sosyal mesafe ve maske uygulamasının olmaması nedeniyle meydana gelebilecek Covid-19 salgınları ile ilgili de endişe yarattı. 

ABD Başkanı Joe Biden sınıfta kaldı: ABD-Meksika sınırındaki kampta yüzlerce göçmen sağlıksız koşullarda koyun koyuna yatıyor - 7

SABUN VE YİYECEĞE YETERLİ ERİŞİM YOK

ABD hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) corona virüsün yayılımını önlemek için iki metrelik sosyal mesafe kuralını tavsiye ediyor, ancak mülteci kampında bunun uygulanmasının imkansız olduğu görülüyor. 

Cuellar, aşırı kalabalık olan kampın yalnızca 8 plastik duvar ile ayrıldığını sözlerine ekledi. İnsan hakları aktivistleri ise göçmen merkezinde sabun  ve yiyeceğe erişiminin yeterli olmadığını açıkladı. 

ABD Başkanı Joe Biden sınıfta kaldı: ABD-Meksika sınırındaki kampta yüzlerce göçmen sağlıksız koşullarda koyun koyuna yatıyor - 8

Psaki, Cueller’ın çektiği fotoğraflara ilişkin, “ Elbetteki bu görüntüler bizim amaçlarımızla uyuşmuyor. Şüphesiz ki bu tip yerler çocuklar uzun süre kalması için uygun değil. Ancak, bu çocukları ailelerinden ayırıp, farklı bir yere göndermek bizim görüşümüzle uyuşmuyor” dedi. 

ABD Başkanı Joe Biden sınıfta kaldı: ABD-Meksika sınırındaki kampta yüzlerce göçmen sağlıksız koşullarda koyun koyuna yatıyor - 9

Biden’ın başkanlık koltuğuna oturduğundan beri göçmen merkezine gazetecilerin alınmadığı belirtildi. Çocukları temsil eden avukat ise kampların sıkış tıkış olduğunu bildirdi. 

Öte yandan, ABD -Meksika sınırında son aylarda bekleyen göçmen sayısında keskin bir artış olduğu kaydedildi. ABD hükümeti ise  Orta Amerika'daki yaygın yoksulluk ve şiddeti içeren sorunun temel nedenlerini ele almak için Meksika ve Guatemala ile çalışmak istediğini açıkladı.

ABD Başkanı Joe Biden sınıfta kaldı: ABD-Meksika sınırındaki kampta yüzlerce göçmen sağlıksız koşullarda koyun koyuna yatıyor - 10
Psaki, ABD sınır kapılarına gelen refakatsiz çocukların sayısının artmasıyla ilgili özel endişelerin olduğunu ve onların iyiliğinin öncelik olduğunu ifade ederek, "Sınırımıza gelen, şiddetten kaçan, zulümden kaçan, korkunç durumlardan kaçan çocuklar bir kriz değil. Bu duruma insanca yaklaşmanın ve tedavi gördüklerinden emin olmanın  bizim sorumluluğumuz olduğunu düşünüyoruz” dedi.

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