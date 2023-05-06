ABD Başkanı Joe Biden üst üste gaf yaptı: Zihinsel sağlığı yerinde mi?

Biden, Stephanie Ruhle'nin, "Tüm bu galibiyetlere rağmen bu ülkede hava pek iyi değil." şeklindeki yorumuna cevaben, "Üç yıldır tek duydukları olumsuz haberler. Her şey olumsuz. Basını eleştirmiyorum ama televizyonu açarsın, hit almanın tek yolu olumsuz bir şey varsa, bilirsin..." ifadelerini kullandı.