ABD Başkanı Joe Biden'a NATO Zirvesi'nde eşlik eden zırhlı "Canavar": 13 milyon lira değerinde ve 10 ton ağırlığında

CANAVAR NASIL ÜRETİLDİ?

ABD’nin resmi devlet başkanı otomobili olan Cadillac One, ABD başkanlarının güvenliğinin söz konusu olabileceği çeşitli gezilerde kullanılıyor. Aracın sadece zırhlı motorunun bir milyon dolardan fazla bir paraya mal olduğu ve toplam ağırlığın en az 10 ton olduğu belirtiliyor.

Mevcut model ilk olarak 24 Eylül 2018'de dönemin başkanı Donald Trump’ın New York gezisi sırasında ortaya çıktı. General Motors motorun özelliklerini açıklamadı, ancak önceki modellere göre ağır zırhlı olduğu biliniyor.

Bununla birlikte, “Car and Driver” dergisi, yeni versiyondaki farların bir Cadillac Escalade SUV'den ödünç alındığını ve yeni ızgaranın 2016 Escala konseptinden esinlendiğini açıklandı. Dergi ayrıca, otomobilin tasarımının önceki versiyonlarından daha çekici olduğunu belirtti.