ABD Başkanı Trump'ın savaş açıklamaları: Kaç kez "kazandık" dedi?
16.03.2026 22:19
NTV - Haber Merkezi
ABD Başkanı Donald Trump'ın ve ABD'li yetkililerin savaşın başından bu yana çelişkili ifadeleri bulunuyor. Bugüne kadar neler söylendi?
ABD ve İsrail'in İran'a saldırmasıyla başlayan İran Savaşı'nda 17. gündeyiz. ABD Başkanı Donald Trump bugün bir kez daha “savaşın çok uzun sürmeyeceğini” söyledi. İran'da 7 binden fazla hedefin vurulduğunu, 100'den fazla İran gemisinin yok edildiğini söyleyen Trump, yine de Hürmüz Boğazı için diğer ülkelerden yardım istedi.
Savaşta 17 gün geride kalırken, ABD Başkanı ve ABD'li yetkililer savaşın başından beri “kazandık” ve “savaş bitiyor” ifadeleri birçok kez kullandı.
6 Mart: “Koşulsuz teslimiyet dışında bir anlaşma olmayacak”
7 Mart: “Küçük bir operasyon”
9 Mart: “Savaş neredeyse tamamlandı”
10 Mart: Pentagon “en yoğun saldırı günü” dedi
11 Mart: Trump “kazandık” dedi
13 Mart: İran yönetimi “saklanıyor”
13 Mart: Trump’a göre savaşın sonu “kemiklerinde”
16 Mart: Trump’tan NATO’ya tehdit