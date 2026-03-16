ABD Başkanı Trump'ın savaş açıklamaları: Kaç kez "kazandık" dedi?

ABD ve İsrail'in İran'a saldırmasıyla başlayan İran Savaşı'nda 17. gündeyiz. ABD Başkanı Donald Trump bugün bir kez daha “savaşın çok uzun sürmeyeceğini” söyledi. İran'da 7 binden fazla hedefin vurulduğunu, 100'den fazla İran gemisinin yok edildiğini söyleyen Trump, yine de Hürmüz Boğazı için diğer ülkelerden yardım istedi.



Savaşta 17 gün geride kalırken, ABD Başkanı ve ABD'li yetkililer savaşın başından beri “kazandık” ve “savaş bitiyor” ifadeleri birçok kez kullandı.