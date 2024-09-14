ABD başkanlık seçimleri ne zaman? Anketlere göre kim önde? (2024 ABD başkanlık seçimi tarihi)
Amerika Birleşik Devletleri (ABD) başkanlık seçimleri için tarih araştırmaları binlerce kişinin merak ettiği konular arasında yer alıyor. ABD halkı, Demokrat Parti adayı ile Cumhuriyetçi Parti adayı arasındaki tercih yapacak. 2024 yılında yapılacak olan ABD başkanlık seçimleriyle birlikte, Amerika'nın 60. başkanı seçilecek. Peki, 2024 ABD başkanlık seçimleri ne zaman?
2024 ABD başkanlık seçimi tarihi, tüm dünyada merak edilen ve araştırılan günler arasında yer alıyor. ABD'nin mevcut başkanı Joe Biden'ın yarıştan çekilmesi ve yardımcısı Kamala Harris'i destekleyeceğini açıklaması üzerine, Trump ve Harris'in seçimlerde yarışacağı kesinleşmişti. Seçime yaklaşırken son anket sonuçları da gelmeye başladı. Peki, ABD başkanlık seçimleri ne zaman?