ABD başkanlık seçimleri ne zaman? Anketlere göre kim önde? (2024 ABD başkanlık seçimi tarihi)

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) başkanlık seçimleri için tarih araştırmaları binlerce kişinin merak ettiği konular arasında yer alıyor. ABD halkı, Demokrat Parti adayı ile Cumhuriyetçi Parti adayı arasındaki tercih yapacak. 2024 yılında yapılacak olan ABD başkanlık seçimleriyle birlikte, Amerika'nın 60. başkanı seçilecek. Peki, 2024 ABD başkanlık seçimleri ne zaman?

ABD başkanlık seçimleri ne zaman? Anketlere göre kim önde? (2024 ABD başkanlık seçimi tarihi) - 1

2024 ABD başkanlık seçimi tarihi, tüm dünyada merak edilen ve araştırılan günler arasında yer alıyor. ABD'nin mevcut başkanı Joe Biden'ın yarıştan çekilmesi ve yardımcısı Kamala Harris'i destekleyeceğini açıklaması üzerine, Trump ve Harris'in seçimlerde yarışacağı kesinleşmişti. Seçime yaklaşırken son anket sonuçları da gelmeye başladı. Peki, ABD başkanlık seçimleri ne zaman?

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ABD başkanlık seçimleri ne zaman? Anketlere göre kim önde? (2024 ABD başkanlık seçimi tarihi) - 2

ABD BAŞKANLIK SEÇİMİ NE ZAMAN?

ABD'de 60. başkanlık seçimleri, 5 Kasım 2024'te yapılacak

Amerikan halkı, Demokrat Parti adayı ile Cumhuriyetçi Parti adayı arasındaki tercihini 5 Kasım'da yapacak.

ABD başkanlık seçimleri ne zaman? Anketlere göre kim önde? (2024 ABD başkanlık seçimi tarihi) - 3

ANKETLERDE TRUMP MI, HARRİS Mİ ÖNDE?

The New York Times ve Siena College, 5 Kasım'da yapılacak ABD başkanlık seçimlerine ilişkin anket yaptı.

Harris'in yüzde 47 bandında olduğunu ortaya koyan anket sonuçları, Trump'ın yüzde 48'le 1 puan önde olduğunu tespit etti.

Öte yandan, ABD genelinde yapılan anketlerin ortalamalarına göre ise Harris, yüzde 49'luk oy oranı ile Trump'ın 2 puan önünde bulunuyor.

Anket sonuçları, 10 Eylül'de yapılacak TV münazarası öncesi adayların yarışı başa baş götürdüğünü gösteriyor.

Ankete katılan seçmenlerin neredeyse yüzde 30'u Harris'in siyasi duruşu hakkında yeterince bilgi sahibi olmadığını belirtiyor.

Bu arada, seçmenlerin çoğu, Trump'ın siyasi görüşlerinin büyük ölçüde belli olduğu kanaatinde.

Donald Trump ve Kamala Harris, 5 Kasım'da yapılacak ABD başkanlık seçimleri öncesinde, New York'taki ABC kanalının stüdyosunda 10 Eylül'de karşı karşıya gelecek.

ABD başkanlık seçimleri ne zaman? Anketlere göre kim önde? (2024 ABD başkanlık seçimi tarihi) - 4

ABD SEÇİMLERİNDE KİMLER OY KULLABİLECEK?

18 yaş ve üzerinde olan her ABD vatandaşı her dört yılda bir yapılan başkanlık seçimlerinde oy kullanma hakkına sahip olur.

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