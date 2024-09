ABD başkanlık seçimleri ne zaman? Anketlere göre kim önde? (2024 ABD başkanlık seçimi tarihi)

ANKETLERDE TRUMP MI, HARRİS Mİ ÖNDE?

The New York Times ve Siena College, 5 Kasım'da yapılacak ABD başkanlık seçimlerine ilişkin anket yaptı.



Harris'in yüzde 47 bandında olduğunu ortaya koyan anket sonuçları, Trump'ın yüzde 48'le 1 puan önde olduğunu tespit etti.



Öte yandan, ABD genelinde yapılan anketlerin ortalamalarına göre ise Harris, yüzde 49'luk oy oranı ile Trump'ın 2 puan önünde bulunuyor.



Anket sonuçları, 10 Eylül'de yapılacak TV münazarası öncesi adayların yarışı başa baş götürdüğünü gösteriyor.



Ankete katılan seçmenlerin neredeyse yüzde 30'u Harris'in siyasi duruşu hakkında yeterince bilgi sahibi olmadığını belirtiyor.



Bu arada, seçmenlerin çoğu, Trump'ın siyasi görüşlerinin büyük ölçüde belli olduğu kanaatinde.



Donald Trump ve Kamala Harris, 5 Kasım'da yapılacak ABD başkanlık seçimleri öncesinde, New York'taki ABC kanalının stüdyosunda 10 Eylül'de karşı karşıya gelecek.