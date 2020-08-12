ABD başkanlık seçimleri ne zaman? Başkanlık yarışında adaylar kim?

DEMOKRAT PARTİ'NİN ADAYI KİM?

ABD'de uzun yıllardır iki büyük parti siyaset egemenliğini elinde tutuyor.

Demokrat Parti, modern liberalizmi temsil ediyor. Parti genel olarak devletin kamu hizmetlerini üstlenmesi, eğitimin parasız ya da makul bir ücret karşılığında sunulması, herkesi kapsayan genel bir sağlık sigortası sisteminin kurulması, sosyal programlar uygulanması, çevrenin korunmasına dönük tedbirler alınması ve işçi sendikalarının güçlendirilmesi gerektiğini savunuyor.

2008 ve 2012 yıllarında seçimi kazanan Barack Obama'da Demokrat Parti'nin adayıydı.

2016'daki seçimlerde Demokratların adayı eski Dışişleri Bakanı Hillary Clinton'dı. Clinton, ülke genelinde daha çok oy almasına karşın, Trump Seçici Kurul'da daha fazla delege kazanarak başkan olmuştu.