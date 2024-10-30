ABD başkanlık seçimlerinde son durum: 2024 ABD başkanlık seçimi ne zaman, hangi aday önde?
Amerika Birleşik Devletleri (ABD) başkanlık seçimleri, tüm dünya tarafından yakından takip edilmeye başladı. Demokrat Parti adayı Kamala Harris ve Cumhuriyetçi Parti adayı Donald Trump, ABD'nin 60. başkanı olabilmek için seçimlerde mücadele edecek. ABD seçimleri öncesi yapılan son ankete göre kimin önde olduğu merak ediliyor. Peki, 2024 ABD başkanlık seçimi ne zaman, hangi aday önde?
2024 ABD başkanlık seçimi için heyecanlı bekleyiş sürüyor. ABD'nin 47. başkanı olabilmek için mücadele verecek olan Kamala Harris ve Donald Trump'ın anketlerdeki son durumu ve hangi adayın anketlere göre önde olduğu merak edilmeye başladı. Peki, 2024 ABD başkanlık seçimi ne zaman, hangi aday önde?