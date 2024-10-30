ABD başkanlık seçimlerinde son durum: 2024 ABD başkanlık seçimi ne zaman, hangi aday önde?

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) başkanlık seçimleri, tüm dünya tarafından yakından takip edilmeye başladı. Demokrat Parti adayı Kamala Harris ve Cumhuriyetçi Parti adayı Donald Trump, ABD'nin 60. başkanı olabilmek için seçimlerde mücadele edecek. ABD seçimleri öncesi yapılan son ankete göre kimin önde olduğu merak ediliyor. Peki, 2024 ABD başkanlık seçimi ne zaman, hangi aday önde?

ABD başkanlık seçimlerinde son durum: 2024 ABD başkanlık seçimi ne zaman, hangi aday önde? - 1

2024 ABD başkanlık seçimi için heyecanlı bekleyiş sürüyor. ABD'nin 47. başkanı olabilmek için mücadele verecek olan Kamala Harris ve Donald Trump'ın anketlerdeki son durumu ve hangi adayın anketlere göre önde olduğu merak edilmeye başladı. Peki, 2024 ABD başkanlık seçimi ne zaman, hangi aday önde?

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ABD başkanlık seçimlerinde son durum: 2024 ABD başkanlık seçimi ne zaman, hangi aday önde? - 2

ABD BAŞKANLIK SEÇİMİ NE ZAMAN?

ABD'de 60. başkanlık seçimleri, 5 Kasım 2024'te yapılacak.

Amerikan halkı, Demokrat Parti adayı ile Cumhuriyetçi Parti adayı arasındaki tercihini 5 Kasım'da yapacak.

ABD başkanlık seçimlerinde son durum: 2024 ABD başkanlık seçimi ne zaman, hangi aday önde? - 3

ABD SEÇİMLERİNDE KİMLER OY KULLABİLECEK?

18 yaş ve üzerinde olan her ABD vatandaşı her dört yılda bir yapılan başkanlık seçimlerinde oy kullanma hakkına sahip olur.

ABD başkanlık seçimlerinde son durum: 2024 ABD başkanlık seçimi ne zaman, hangi aday önde? - 4

ABD SEÇİMLERİNDE SON ANKETE GÖRE KİM ÖNDE?

ABD’de yapılan son ankette, başkanlık seçiminde Cumhuriyetçi aday Donald Trump ile Demokrat rakibi Kamala Harris’in ülke genelinde oy oranları yüzde 48 ile eşit çıktı.

20-23 Ekim tarihlerinde ülke genelinde 2 bin 516 kayıtlı seçmen ile telefonda yapılan ankette, Trump ile Harris’in oy oranları yüzde 48 ile aynı çıktı.

Ankette ülkeyi ilgilendiren konu bazlı sorularda Trump ekonomide yüzde 52 ve göçmen sorununda yüzde 54 ile önde giderken, başkan yardımcısı Harris ise demokrasi akıbeti kaygısında yüzde 51 ve kürtaj meselesinde yüzde 55 ile tercih edilen aday oldu.

ABD başkanlık seçimlerinde son durum: 2024 ABD başkanlık seçimi ne zaman, hangi aday önde? - 5

Seçimlere iki haftadan az bir zaman kala iki rakibin oy oranının aynı çıkması, devam eden seçim kampanyalarında kıyasıya mücadele olarak değerlendirilirken, seçim sonuçları konusunda da çetin tartışmaların yaşanabileceği ihtimalinin kuvvetli olduğuna işaret edildi.

Ankette ayrıca, başkan adaylarının oy oranlarının aynı olmasına rağmen, iki rakibin kaderini salıncak eyalet olarak bilinen Arizona, Georgia, Michigan, Nevada, Kuzey Carolina, Pensilvanya ve Wisconsin’daki kararsız seçmenlerin belirleyeceğine dikkati çekildi.

ABD'de yapılan diğer güncel anketlere göre, Harris ülke genelindeki oy oranında kıl payı Cumhuriyetçi rakibi Trump'ın önünde yarışı götürürken, Trump ise, başkanlık yarışında belirleyici olacak 7 kritik eyalette Demokrat rakibinin az farkla önünde yer alıyor.

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