ABD, Brezilya ve Hindistan'da corona virüs bilançosu ağırlaşıyor

Dünyada corona virüsten en çok etkilenen Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) bir günde kaydedilen corona vaka sayısı 77 bin 300'ü aştı. Bu rakam salgının başlangıcından bu yana kayda geçen en yüksek sayıya tekabül ediyor. Johns Hopkins Üniversitesi'nin corona virüs veritabanına göre, daha önce 10 Temmuz'da kaydedilen 67 bin 800'lük vaka sayısı en yüksek rakam idi.