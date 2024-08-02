ABD, Colorado'da orman yangını: 1 kişi hayatını kaybetti

ABD orman yangınlarıyla mücadele etmeye devam ediyor. Son olarak ABD'nin Colorado eyaletindeki orman yangında 1 kişi hayatını kaybetti.

ABD, Colorado'da orman yangını: 1 kişi hayatını kaybetti - 1

ABD orman yangınlarıyla boğuşuyor.

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ABD, Colorado'da orman yangını: 1 kişi hayatını kaybetti - 2

ABD Ulusal Kurumlar Arası Yangın Merkezi'ne göre ülke genelinde yaklaşık 28 bin itfaiyeci 95 büyük yangınla mücadele ediyor.

ABD, Colorado'da orman yangını: 1 kişi hayatını kaybetti - 3

Colorado eyaletinde farklı noktalarda devam eden orman yangınları onlarca evi küle çevirdi.

ABD, Colorado'da orman yangını: 1 kişi hayatını kaybetti - 4

Boulder County Şerif Ofisinden Curtis Johnson, Lyons kasabası yakınlarında 30 Temmuz Salı günü çıkan Stone Canyon yangınında 5 evin küle döndüğünü, 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını açıkladı.

ABD, Colorado'da orman yangını: 1 kişi hayatını kaybetti - 5

Yangında şu ana kadar bin 553 dönümlük alan kül oldu.

ABD, Colorado'da orman yangını: 1 kişi hayatını kaybetti - 6

Eyaletteki Alexander Mountain yangını ise şu ana kadar 6 bin 781 dönümlük alanı küle çevirdi.

ABD, Colorado'da orman yangını: 1 kişi hayatını kaybetti - 7

Yangının, Stone Canyon yangınına yaklaşık 13 kilometre uzaklıkta olduğu öğrenildi.

ABD, Colorado'da orman yangını: 1 kişi hayatını kaybetti - 8

Alevlere havadan ve karadan müdahale sürüyor.

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