ABD destekli operasyon: Kartel lideri El Mencho öldü, Meksika karıştı
22.02.2026 22:42
Son Güncelleme: 23.02.2026 08:14
NTV - Haber Merkezi
Meksika'nın en büyük suç örgütlerinden birine liderlik eden "El Mencho" lakaplı Nemesio Oseguera, düzenlenen askeri operasyonda yaralı yakalandıktan sonra öldü. Operasyonun ardından kartel üyeleri ile güvenlik güçleri arasında çatışma çıktı. Onlarca mahkum hapishanelerden kaçtı. Şiddet olayları komşu eyaletlere de yayıldı, birçok kentte araçlar ateşe verildi.
Meksika'da ülkenin en büyük suç örgütlerinden Jalisco Yeni Nesil Karteli'ne (CJNG) büyük darbe vuruldu.
Dünyanın en çok aranan uyuşturucu kaçakçılarından biri olan CJNG lideri "El Mencho" lakaplı Nemesio Oseguera, düzenlenen askeri operasyonda yakalandıktan sonra hava yoluyla nakli sırasında aldığı yaralar nedeniyle hayatını kaybetti.
BİRÇOK KENTTE ARAÇLAR ATEŞE VERİLDİ
Meksika basını, El Mencho'nun Jalisco eyaletinde yer alan Tapalpa şehrinde düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirildiğini aktardı.
Operasyonun ardından Jalisco ve diğer eyaletlerde çok sayıda aracı ateşe veren kartel üyeleri, güvenlik güçleri ile çatışmaya girdi. Guadalajara Uluslararası Havalimanı'nda da silah seslerinin yükseldiği bildirildi.
Yerel kaynaklar, CJNG üyelerinin havalimanına baskın düzenlediğini ve güvenlik güçleri ile çatışmaya girdiğini bildirdi. Sosyal medyada havalimanından paylaşılan görüntülerde çok sayıda insanın panik içinde kaçtığı görüldü.
Jalisco Eyalet Valisi Pablo Lemus Navarro, halka "durum kontrol altına alınana kadar" evde kalmaları çağrısında bulunarak, toplu taşıma hizmetlerinin askıya alındığını ve ülkenin en az beş bölgesine yayılan "şiddet olayları" nedeniyle eyalet yollarında seyahat edilmemesi uyarısında bulundu.
ABD: HARİKA BİR GELİŞME
ABD Dışişleri Bakanı Yardımcısı Christopher Landau, “El Mencho'nun ölümü Meksika, ABD, Latin Amerika ve tüm dünya için harika bir gelişme” dedi.
Landau, Meksika'daki şiddet olayları nedeniyle endişeli olduklarını da sözlerine ekledi.
ABD, Sinaloa kartelinin başındaki El Chapo lakaplı Joaquin Guzman'dan sonra en büyük çete lideri olan El Mencho'nun başına 15 milyon dolarlık ödül koymuştu.
MEKSİKA BÜYÜKELÇİSİ: VATANDAŞLARIMIZIN DURUMUNU İZLİYORUZ
Meksika Türkiye Büyükelçisi Murat Salim Esenli NTV canlı yayınında olaylarla ilişkin konuştu.
Esenli, "Bu kartel oldukça kapsamlı bir operasyonla, karteller arasında en tehlikeli oluşum. Bunların lideri El Mencho öldürüldü. Olaylar birçok eyalete sıçradı. Özellikle federal bağlantısı olan yollarda kamyon ve araçları yaktıklarını biliyoruz. Vatandaşlarımızın durumunu takip ediyoruz. Büyükelçilik olarak bir uyarıda da bulunduk. Bizim Meksika genelinde 1441 vatandaşımız var. Kalabalık alanları çıkmamaları ve evlerinde kalmaya devam etmeleri konusunda uyarıyoruz. Meksika Savunma Bakanlığı'ndan aldığımız bilgiyle bu operasyonun ABD ile işbirliği içinde gerçekleştirildiğini anlıyoruz." dedi.
DEVLET BAŞKANI SHEİNBAUM'DAN SÜKUNET ÇAĞRISI
Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, şiddet olaylarına ilişkin halka sakin olma çağrısında bulundu. Sheinbaum, sosyal medya hesabından El Mencho'ya yönelik operasyonun ardından ülkenin büyük bir kısmında günlük yaşamın normal şekilde devam ettiğini ve eyalet yönetimleriyle mutlak bir koordinasyon içinde olduğunu belirtti.
Claudia Sheinbaum "Sakinliğimizi korumalıyız. Takdirlerimi Meksika ordusuna, Ulusal Muhafız'a, Silahlı Kuvvetler'e ve Güvenlik Kabinesi'ne iletiyorum." dedi.