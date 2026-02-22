ABD destekli operasyon: Kartel lideri El Mencho öldü, Meksika karıştı

Meksika Türkiye Büyükelçisi Murat Salim Esenli NTV canlı yayınında olaylarla ilişkin konuştu.



Esenli, "Bu kartel oldukça kapsamlı bir operasyonla, karteller arasında en tehlikeli oluşum. Bunların lideri El Mencho öldürüldü. Olaylar birçok eyalete sıçradı. Özellikle federal bağlantısı olan yollarda kamyon ve araçları yaktıklarını biliyoruz. Vatandaşlarımızın durumunu takip ediyoruz. Büyükelçilik olarak bir uyarıda da bulunduk. Bizim Meksika genelinde 1441 vatandaşımız var. Kalabalık alanları çıkmamaları ve evlerinde kalmaya devam etmeleri konusunda uyarıyoruz. Meksika Savunma Bakanlığı'ndan aldığımız bilgiyle bu operasyonun ABD ile işbirliği içinde gerçekleştirildiğini anlıyoruz." dedi.