ABD Dışişleri Bakanı Blinken: Olaylar, Rusya'nın Ukrayna'yı işgaline doğru gidiyor

Haberler - ntv.com.tr - Reuters 20.02.2022 - 17:26 | Son Güncelleme : 21.02.2022 - 03:17
ABD istihbaratının elinde, Rusya Başkanı Vladimir Putin'in Rus ordusu komutanlarına Ukrayna'ya saldırı emrini verdiğine dair bilgi olduğu iddia edildi.
Rusya ile Ukrayna arasındaki tansiyon tırmanırken, Amerikan istihbaratı medyaya ilginç bir iddia sızdırdı.
Washington Post gazetesi ile CNN televizyonunun ABD'li yetkililere dayandırdığı haberlerinde, Putin'in Ukrayna saldırının başlatılmasına ilişkin emrinin ordu komutanlarına gittiğine dair Amerikan istihbaratının elinde bilgi olduğu iddia edildi.
Haberlerde bu bilginin Washington'a geçen hafta geldiği ve ABD Başkanı Joe Biden ile Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın istihbarat bilgisine dayanarak, Putin'in Ukrayna'yı işgal edeceğine karar verdiği şeklinde açıklama yaptığı ileri sürüldü.
Bu bilginin tamamen yanıltma amacıyla da Rusya tarafından dolaşıma sokulmuş olabileceği de tartışılıyor.
Biden cuma günü yaptığı açıklamada, Putin'in Ukrayna'yı işgal etmeye karar verdiğine ikna olduğunu ve Rus ordusunun Kiev'i işgal edebileceğini ifade etmişti.
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal için sahte bir terör saldırısı, kimyasal saldırı ya da sivillere yönelik insansız hava saldırısını gerekçe gösterebileceğini söyledi.
Blinken, BM Güvenlik Konseyinde yaptığı konuşmada, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırganlığının barış ve güvenliği tehdit ettiğini açıkladı.
Rusya'nın önümüzdeki günlerde Ukrayna'ya saldırı hazırlığında olduğunu belirten Blinken, "Rusya saldırı için bahaneler planlıyor. Rusya, Ukrayna hükümetini bir şiddet olayıyla suçlayabilir... Bu Rusya'ya yönelik sahte bir terör saldırısı olabilir. Sivillere yönelik insansız hava aracı ile uydurma bir saldırı, sahte hatta gerçek bir kimyasal saldırı bile olabilir. Rusya bunları, etnik temizlik ya da soykırım olarak tanımlayabilir" dedi.
Blinken, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırması durumunda füze ve bombalar kullanabileceğini ve siber saldırılar düzenleyebileceğini belirterek, "Rusya'nın belirli Ukraynalı grupları hedef alacağına dair bilgiler aldık" diye konuştu.
"Savaş başlatmak için değil önlemek için buradayım. Biden, Putin ile herhangi bir formatta ve zamanda görüşmeye hazır" diyen Blinken, Rusya'ya diplomasiyi seçmesi çağrısı yaptı.
Diğer taraftan batılı ülkeler ile Rusya'yı karşı karşıya getiren Ukrayna krizinde Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile 2 saate yakın süren bir telefon görüşmesi yaptı. Görüşmenin yapıldığı saatlerde Kremlin'den açıklamalar geldi.
Kremlin, batının Ukrayna'nın işgaline ilişkin sürekli tarihler vermesini "provokatif" olarak niteledi. Bu açıklamaların aksi sonuçlar doğurabileceği konusunda uyardı.
Açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bu açıklamaları dikkate almadığı belirtildi. Rusya, "savaş kelimesini telaffuz etmek isteyen son ülke" denildi. Kremlin, Donbas'taki temas hattında gerilimin en üst seviyeye çıktığını belirtti.n ufak bir provokasyonun geri dönülemez sonuçlar doğurabileceği uyarısında bulundu.
Macron, Putin ile görüşmesinin ardından Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'yle de telefonda görüştü. Zelenski kısa bir süre sonra Donbas'ta için acil ateşkes çağrısı yaptı. Ukrayna lideri, barış sürecinin canlandırmasını istedi.
Belarus Savunma Bakanı Viktor Hrenin, Batılı liderlerin yakın bir Rus işgali konusunda uyardığı Ukrayna üzerindeki baskıyı daha da yoğunlaştıran bir adımla, Rusya ve Belarus'un bugün sona erecek olan "Birlik Kararlılığı-2022" adlı askeri tatbikatları uzattığını açıkladı.
Hrenin, kararın “Rusya ve Belarus sınırlarına yakın bölgelerde askeri faaliyetlerin artmasıyla" ve Ukrayna'nın Donbas bölgesinde artan gerilim nedeniyle alındığını söyledi.
Bununla birlikte NATO, Rusya'nın Belarus'ta 30 bine kadar askeri bulunduğunu ve Moskova'nın böyle bir niyeti reddetmesine rağmen, bunları Ukrayna'ya saldırmak için işgal gücünün bir parçası olarak kullanabileceğini savunuyor.
Diğer taraftan, bir Reuters muhabiri, Rusya destekli ayrılıkçıların kontrolündeki Donbas bölgesindeki bir şehir olan Donetsk'in merkezinde patlamalar duyulduğunu bildirdi.
AP haber ajansı, Ukraynalı askerler ve Rusya destekli ayrılıkçılar arasındaki temas hattı boyunca yüzlerce top mermisinin patladığını aktardı.
Reuters’ın bildirdiğine göre, Donetsk sakinlerine gönderilen SMS mesajları, erkekleri askerlik görevine çağrıldı. Gönderilen SMS’lerde şunlar denildi:
"Ukrayna’nın olası saldırganlığı göz önüne alındığında, evini ve anavatanını savunmak her erkeğin kutsal görevi ve yükümlülüğüdür."
Bunların yanı sıra Rusya her zaman Ukrayna'yı işgal etmeye yönelik bir planı olduğunu reddetti.
İngiltere Başbakanı Boris Johnson ise BBC’ye verdiği röportajda, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in mantıklı düşünmeyebileceğini, bu nedenle yaptırım tehdidinin Rusya'nın Ukrayna'yı işgalini caydırmaya yetmeyebileceğini öne sürdü:
Johnson, "Yaptırımlar mantıksız bir aktörü caydırmak için yeterli olmayabilir ve şu anda Vladimir Putin'in muhtemelen mantıksız düşündüğünü ve önümüzdeki felaketi görmediğini kabul etmek zorundayız" diye konuştu.
Ancak, Johnson BBC'ye verdiği demeçte, "Rusya, 1945'ten bu yana Avrupa'daki en büyük savaş savaşı planlıyor” iddiasında bulundu. Johnson, ayrıca, ABD ve İngiltere'nin olası bir işgal durumunda Rus şirketlerinin dolar ve sterline erişimini kesmeye çalışacaklarını ve bu tür yaptırımların Rusya’yı "çok sert vuracağını" vurguladı.
Diğer taraftan, Beyaz Saray, Rusya'nın Ukrayna'ya her an bir saldırı başlatabileceğini iddia etti.
Açıklama Beyaz Saray'dan geldi. ABD Başkanı Joe Biden'ın, düzenli olarak Ukrayna krizine ilişkin bilgilendirildiği vurgulandı.
Biden'ın son durumu görüşmek üzere bugün ulusal güvenlik konseyini toplayacağı belirtildi. Beyaz Saray Rusya'nın her an saldırıya başlayabileceğini savundu.
Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, ABD Başkanı Joe Biden'ın, Ukrayna krizini görüşmek üzere gün içinde Ulusal Güvenlik Konseyi'ni toplayacağını açıkladı.
Yazılı açıklamada, "Başkan Biden, Ukrayna'da gelişen durumu izlemeye devam ediyor ve sahadaki olaylar hakkında ulusal güvenlik ekibi tarafından düzenli olarak bilgilendiriliyor. (Ulusal güvenlik ekibi) Rusya'nın her an Ukrayna'ya saldırabileceğini teyit etti" dedi.
Biden'ın yardımcısı Kamala Harris'in Almanya'nın Münih kentinde düzenlenen Münih Güvenlik Konferansı marjında müttefik ülke liderleri ile yaptığı görüşmeler hakkında bilgi aldığını kaydeden Psaki, "Başkan öğleden sonra Ukrayna'daki durumla ilgili Ulusal Güvenlik Konseyi'ni toplayacak" denildi.
Biden, cuma günü yaptığı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'yı işgal etmeye karar verdiği ve Rus ordusunun Kiev'e saldıracağını tahmin ettiklerini söylemişti.
Öte yandan, son günlerdeki gerilimlerin odak noktası, Rusya'nın Ukrayna'dan Kırım'ı ilhak ettiği aynı yıl olan 2014'te, Rus destekli isyancıların ele geçirdiği doğu Ukrayna oldu. Doğudaki çatışmalarda 14 binden fazla kişi öldü.
Ayrılıkçı bölgelerden biri olan Luhansk'taki yerel askeri güçler tarafından açıklamada, Ukrayna ordusunun bombardımanında iki sivilin öldüğünü ve beş binanın hasar gördüğünü açıkladı. RIA haber ajansıi Rusya Soruşturma Komitesi’nin olayı araştıracağını bildirdi.
Ukrayna ordusu, ağır bombardıman nedeniyle Donbas'taki yedi kontrol noktasından birinde operasyonları askıya aldığını açıkladı. Hükümet güçlerini ve ayrılıkçıları ayıran bombardıman olayları, geçen hafta keskin bir şekilde arttı. Kiev'in Batılı müttefikleri, Rusya'nın gerilimi daha geniş bir çatışma için bahane olarak kullanabileceğinden endişe ediyor. Ayrıca, meydana gelen olaylarda dün iki Ukraynalı askerin öldüğü ve dört kişinin de yaralandığı bildirildi.
Ukrayna ordusu ise yaptığı açıklamada, güçlerinin ateşkes anlaşmasına bağlı kaldıklarını ve "yalnızca Rus işgal kuvvetlerinin eylemleri sırasında ateş açıldığını" söyledi.
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski
ayrılıkçı bölgeleri bombaladığı haberlerinin "tamamen yalan" olduğunu söyledi.