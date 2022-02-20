ABD Dışişleri Bakanı Blinken: Olaylar, Rusya'nın Ukrayna'yı işgaline doğru gidiyor

"RUSYA SALDIRILAR İÇİN BAHANELER PLANLIYOR"

Rusya'nın önümüzdeki günlerde Ukrayna'ya saldırı hazırlığında olduğunu belirten Blinken, "Rusya saldırı için bahaneler planlıyor. Rusya, Ukrayna hükümetini bir şiddet olayıyla suçlayabilir... Bu Rusya'ya yönelik sahte bir terör saldırısı olabilir. Sivillere yönelik insansız hava aracı ile uydurma bir saldırı, sahte hatta gerçek bir kimyasal saldırı bile olabilir. Rusya bunları, etnik temizlik ya da soykırım olarak tanımlayabilir" dedi.