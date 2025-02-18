ABD Donanması paylaştı: "Beşiktaş"ın çarptığı uçak gemisinin son hali!
ABD Donanması’na ait uçak gemisi USS Harry S. Truman, geçtiğimiz günlerde Akdeniz’de Beşiktaş-M isimli ticaret gemisiyle çarpıştı. Çarpışmanın iki gemi için de tehlike oluşturmadığı ifade edilirken, uçak gemisinde hasarın boyutu ortaya çıktı. ABD Donanması, "Beşiktaş"ın çarptığı geminin son halini paylaştı. Donanma açıklamasında, geminin muharebe kabiliyetini etkileyen herhangi bir hasar bulunmadığı belirtildi.
BEŞİKTAŞ, UÇAK GEMİSİNE ÇARPTI
ABD Donanması’na ait uçak gemisi USS Harry S. Truman, Akdeniz’de Panama bandıralı “Beşiktaş-M” isimli ticaret gemisiyle çarpıştı.
Kaza geçtiğimiz hafta Mısır’ın Port Said kenti yakınlarında gerçekleşti.