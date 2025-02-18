ABD Donanması paylaştı: "Beşiktaş"ın çarptığı uçak gemisinin son hali!

GEMİ ONARIMA ALINDI

Çarpışmanın ardından yapılan açıklamada uçak gemisi için tehlike oluşmadığı ve herhangi bir hasar olmadığı kaydedilerek, kazanın araştırıldığı vurgulandı.

USS Harry S. Truman savaş gemisi, hafta sonu onarım için Yunanistan'ın Suda Körfezi'ndeki bir ABD deniz tesisine yanaştı.