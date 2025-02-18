ABD Donanması paylaştı: "Beşiktaş"ın çarptığı uçak gemisinin son hali!

ABD Donanması’na ait uçak gemisi USS Harry S. Truman, geçtiğimiz günlerde Akdeniz’de Beşiktaş-M isimli ticaret gemisiyle çarpıştı. Çarpışmanın iki gemi için de tehlike oluşturmadığı ifade edilirken, uçak gemisinde hasarın boyutu ortaya çıktı. ABD Donanması, "Beşiktaş"ın çarptığı geminin son halini paylaştı. Donanma açıklamasında, geminin muharebe kabiliyetini etkileyen herhangi bir hasar bulunmadığı belirtildi.

ABD Donanması paylaştı: "Beşiktaş"ın çarptığı uçak gemisinin son hali! - 1

BEŞİKTAŞ, UÇAK GEMİSİNE ÇARPTI

ABD Donanması’na ait uçak gemisi USS Harry S. Truman, Akdeniz’de Panama bandıralı “Beşiktaş-M” isimli ticaret gemisiyle çarpıştı.

Kaza geçtiğimiz hafta Mısır’ın Port Said kenti yakınlarında gerçekleşti.

DÜNYA HABERLERİ

ABD Donanması paylaştı: "Beşiktaş"ın çarptığı uçak gemisinin son hali! - 2

GEMİ ONARIMA ALINDI

Çarpışmanın ardından yapılan açıklamada uçak gemisi için tehlike oluşmadığı ve herhangi bir hasar olmadığı kaydedilerek, kazanın araştırıldığı vurgulandı.

USS Harry S. Truman savaş gemisi, hafta sonu onarım için Yunanistan'ın Suda Körfezi'ndeki bir ABD deniz tesisine yanaştı.

ABD Donanması paylaştı: "Beşiktaş"ın çarptığı uçak gemisinin son hali! - 3

DIŞ KISMINDA HASAR MEYDANA GELDİ

Donanma'nın cumartesi günü yayınladığı fotoğraflar, bin 100 metre uzunluğundaki nükleer enerjili uçak gemisinin sancak tarafındaki dış kısmında meydana gelen hasarı gösteriyor.

Donanma yaptığı açıklamada, hasar gören alanlar arasında "iki depolama odasının dış duvarı ve bir bakım alanı,  bir hat elleçleme alanı, kıç güverte ve depolama alanlarından birinin üzerindeki platformun" yer aldığını belirtti.

ABD Donanması paylaştı: "Beşiktaş"ın çarptığı uçak gemisinin son hali! - 4

UÇUŞ OPERASYONLARI DEVAM EDİYOR

Açıklamada, geminin muharebe kabiliyetini etkileyen herhangi bir hasar bulunmadığı belirtilirken, kazadan bu yana uçuş operasyonlarının sürdürüldüğü kaydedildi.

ABD Donanması paylaştı: "Beşiktaş"ın çarptığı uçak gemisinin son hali! - 5

İKİ GEMİ DE HASAR ALDI, YARALANAN OLMADI

Donanma, kalabalık bir alanda meydana gelen çarpışmanın ardından ticaret gemisinde de hasar meydana geldiğini, ancak her iki gemide de yaralanan olmadığını bildirdi.

DAHA FAZLA GÖSTER