ABD donanması Umman Denizi'nde. CENTCOM fotoğrafları paylaştı

Sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada, "Abraham Lincoln Uçak Gemisi Taarruz Grubu, 2 askeri ikmal gemisi ile 2 ABD Sahil Güvenlik gemisinin eşliğinde bugün Umman Denizi’nde seyir gerçekleştirdi. Bu sırada 9. Uçak Gemisi Hava Kanadı’na bağlı uçaklar da grubun üzerinde uçuş gerçekleştirdi" denildi.

Açıklamanın sonunda, "Güç yoluyla barış" ifadeleri yer aldı.