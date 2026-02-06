ABD donanması Umman Denizi'nde. CENTCOM fotoğrafları paylaştı
06.02.2026 23:13
İHA
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı’ndan (CENTCOM) Umman Denizi'nde seyir gerçekleştiren Abraham Lincoln Uçak Gemisi Taarruz Grubu'nun fotoğraflarını paylaştı.
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı’ndan (CENTCOM) yapılan açıklamada, "Abraham Lincoln Uçak Gemisi Taarruz Grubu, 2 askeri ikmal gemisi ve 2 ABD Sahil Güvenlik gemisinin eşliğinde bugün Umman Denizi’nde seyir gerçekleştirdi" denildi.
Umman’ın başkenti Maskat'ta gerçekleştirilen dolaylı ABD-İran görüşmelerinin ardından henüz ABD’li yetkililerden görüşmeye ilişkin bir açıklama gelmezken, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı’ndan (CENTCOM), bölgede konuşlu uçak gemisi USS Abraham Lincoln’ün Umman Denizi’ndeki faaliyetlerine ilişkin fotoğraflar paylaşıldı.
Sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada, "Abraham Lincoln Uçak Gemisi Taarruz Grubu, 2 askeri ikmal gemisi ile 2 ABD Sahil Güvenlik gemisinin eşliğinde bugün Umman Denizi’nde seyir gerçekleştirdi. Bu sırada 9. Uçak Gemisi Hava Kanadı’na bağlı uçaklar da grubun üzerinde uçuş gerçekleştirdi" denildi.
Açıklamanın sonunda, "Güç yoluyla barış" ifadeleri yer aldı.