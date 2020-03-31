ABD Donanması'na ait yüzen hastane 'Comfort' New York'a yanaştı

ntv.com.tr - Reuters 31.03.2020 - 10:15
Corona virüsün yeni merkezi haline gelen ABD’de, ABD Donanması’na ait ‘Comfort’ (huzur, konfor) isimli bin yatak kapasiteli gemi, dün Manhattan’a demirledi. Yüzen hastanenin şehirdeki hastanelerin yükünü hafifletmesi amaçlanıyor.
Beyaz gövdesinde kırmızı haçlarla süslenen gemi, bi pandemi hastanesi statüsünde değil. Corona virüs hastalarının tedavisinde kullanılmayacak olan gemi, travma vakaları dahil olmak üzere hastanelerdeki diğer hastaların tedavisini üstlenecek.
En son 11 Eylül saldırılarının ardından New York’a demirleyen ‘Comfort’ta bin 200 sağlık personeli görev almaya hazır bulunuyor.
Comfort’ın diğer hastaların tedavisini üstlenmesiyle birlikte New York’taki pandemi hastaneleri mümkün olduğunca çok yataklı yoğun bakım üniteleriyle donatılacak.
‘Comfort’ın Manhattan’a yanaşmasının ardından gemiyi görmek için Pier 90’a akın eden New Yorklular ‘sosyal mesafe’ kuralını unuttu.
Geminin şehre yanaştığı esnada bir düzine NYPD polisi hazır bulunuyordu. Halkı sosyal mesafe konusunda uyaran ve kalabalığın geminin fotoğraflarını çekmesine izin veren New York polisi, sosyal mesafe kuralına uymayanlara herhangi bir ceza uygulamadı.
New York Belediye Başkanı Bill de Blasio ise, corona virüs tedbirleri kapsamında alınna kararlara uymayanlara 500 dolar para cezası uygulanabileceğini belirtti.
ABD’de bugüne dek 164 bin 266 corona virüs vakası tespit edildi. Ülke genelinde 3 bin 170 kişi hayatını kaybederken 5 bin 507 kişi de corona virüsten kurtuldu.