ABD, Dorian Kasırgası'na hazırlanıyor
Anadolu Ajansı
Bahamalar'da 5 kişinin hayatını kaybettiği Dorian kasırgasında kategori 2 seviyesine geriledi. ABD'nin Florida eyaletini bu gece ya da yarın sabah vurması beklenen Dorian kasırgası, milyonlarca kişi için tehdit oluşturmayı sürdürüyor
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1Bahamalar'ı vuran ve 5 kişinin ölümüne, en az 21 kişinin yaralanmasına neden olan Doriankasırgası, şiddetini azaltarak kategori 2 seviyesine indi.
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2Ulusal Kasırga Merkezinden yapılan açıklamada, kasırganın rüzgar hızının saatte 177 kilometreye kadar gerilediği belirtildi.
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3Kasırganın yine de "ölümcül ve tehlikeli" olduğuna vurgu yapılan açıklamada, kasırganın getirdiği rüzgar ve sellerin süreceğine işaret edildi.
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Bahamalar'dan uzaklaşmaya başlayan Dorian'ın bu gece ya da yarın sabah Florida kıyılarına ulaşması bekleniyor.
Su baskınları ve elektrik kesintilerine yol açacağı tahmin edilen kasırganın milyonlarca kişiyi etkileyeceği belirtiliyor.
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5ABD'nin güneydoğu sahillerine yaklaşan Dorian Kasırgası nedeniyle, Güney Carolina'nın Charleston bölgesinde bulunan bir bankanın kapı ve pencereleri kontrplaklarla kapatıldı.
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6Bahamalar'ı vurduğunda rüzgar hızı saatte 295 kilometreyi bulan Dorian, bölgeyi etkisi altına alan en güçlü kasırga olarak kayıtlara geçmişti.
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Bahamalar Başbakanı Hubert Minnis, dün Dorian kasırgası nedeniyle 5 kişinin yaşamını yitirdiğini, en az 21 kişinin yaralandığını açıklamıştı.
Şiddetli rüzgar ve yağmur, Bahamalar'da büyük tahribata yol açmıştı.
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