ABD genç gezgin Gabby Petito'yu arıyor

Amerika Birleşik Devletleri, nişanlısıyla ülke turuna çıktıktan sonra kaybolan genç Youtuber'ı arıyor. Şüpheler, kaybolan kadının nişanlısı üzerinde yoğunlaşıyor.

NTV Haber 17.09.2021 - 21:20

ABD genç gezgin Gabby Petito'yu arıyor - 1
22 yaşında Gabby Petito ve nişanlısı Brian Laundrie, Temmuz ayı başında karavanlarıyla Long Island'dan yola çıktı.
ABD genç gezgin Gabby Petito'yu arıyor - 2
Amaçları ülkedeki milli parkları gezmekti.
ABD genç gezgin Gabby Petito'yu arıyor - 3
Gabby Petito, Ağustos sonunda Wyoming'teyken annesiyle telefonda görüştü ve bir daha kendisinden haber alınamadı.
ABD genç gezgin Gabby Petito'yu arıyor - 4
Laundrie ise 1 Eylül'de tek başına Florida'ya, ailesinin yanına döndü.
ABD genç gezgin Gabby Petito'yu arıyor - 5
Petito'nun kaybolmasından iki hafta önce, polis ihbar üzerine, olası bir aile içi şiddet olayına karşı çiftin minibüsünü durdurmuştu.
ABD genç gezgin Gabby Petito'yu arıyor - 6
Polis, Petito'nun ağladığını gösteren kamera görüntülerini de yayınladı.
ABD genç gezgin Gabby Petito'yu arıyor - 7
Polis, kayıp genç kadının nişanlısının olayla  bağlantılı olduğuru düşünüyor.
ABD genç gezgin Gabby Petito'yu arıyor - 8
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
ABD genç gezgin Gabby Petito'yu arıyor - 9

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