ABD genç gezgin Gabby Petito'yu arıyor

Amerika Birleşik Devletleri, nişanlısıyla ülke turuna çıktıktan sonra kaybolan genç Youtuber'ı arıyor. Şüpheler, kaybolan kadının nişanlısı üzerinde yoğunlaşıyor. 22 yaşında Gabby Petito ve nişanlısı Brian Laundrie, Temmuz ayı başında karavanlarıyla Long Island'dan yola çıktı. Amaçları ülkedeki milli parkları gezmekti. Gabby Petito, Ağustos sonunda Wyoming'teyken annesiyle telefonda görüştü ve bir daha kendisinden haber alınamadı. Laundrie ise 1 Eylül'de tek başına Florida'ya, ailesinin yanına döndü. Petito'nun kaybolmasından iki hafta önce, polis ihbar üzerine, olası bir aile içi şiddet olayına karşı çiftin minibüsünü durdurmuştu. Polis, Petito'nun ağladığını gösteren kamera görüntülerini de yayınladı. Polis, kayıp genç kadının nişanlısının olayla bağlantılı olduğuru düşünüyor. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.