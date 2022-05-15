ABD genelinde binlerce kişi "kürtaj hakkı" için sokağa çıktı

New York'ta çok sayıda kişi Washington Square Park'ta toplanırken, başkent Washington'da ise binlerce kişi ABD Yüksek Mahkemesine yürüdü.

Amerikan Politico siyasi haber sitesi tarafından sızdırılan ve mahkemenin muhafazakar yargıçlarından Yargıç Samuel Alito tarafından kaleme alındığı ileri sürülen taslak görüş, 1973 tarihli "Roe-Wade kararı" olarak bilinen ve ABD'de kürtajın anayasal bir hak olmasına temel teşkil eden kararın açıkça yanlış olduğunu ve kaldırılması gerektiğini belirtiyor.