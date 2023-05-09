ABD "göçmen akınıyla mücadeleye" hazırlanıyor

ABD'de Joe Biden yönetimi, ülke sınırında düzensiz göçmenlerin sınır dışı edilmesini kolaylaştıran "42. Madde"nin sona ermesine 2 gün kala sayıları yüz binleri bulabileceği söylenen göçmen sorunuyla mücadeleye hazırlanıyor.
CNN’in ABD’li yetkililere dayandırdığı habere göre, perşembe 42. Madde’nin yürürlükten kaldırılmasıyla birlikte sınırın Meksika tarafında bekleyen 150 bin civarında düzensiz göçmen ABD’nin gümrük kapılarına dayanacak.
Bir İç Güvenlik Bakanlığı yetkilisi, ABD-Meksika sınırının varoşlarında şimdiden bir artış görüldüğü ve ABD sınırında görülen sayının günlük 8 bini aştığını, 42. Madde’nin kaldırılması sonrası ise 10 bine ulaşacağını söyledi.
Diğer bir kaynağa göre ise bugünden itibaren federal yetkililer El Paso'da ABD-Meksika sınırını geçen ve yetkililer tarafından işlenmeyen göçmenleri hedef alan bir uygulama operasyonu yürütecek.
Ayrıca, Meksika'nın sınır şehri Tijuana Göçmen İşleri Direktörü Enrique Lucero, düzensiz göçmenlerin sınır duvarından atlamaya veya yüzerek sınırı geçmeye kararlı olduklarını belirtti.
Lucero, barınaklarda sayısı giderek artan düzensiz göçmenler arasında, Moritanya, Kazakistan, Özbekistan ve Kırgızistan gibi, daha önce görülmeye alışılmamış ülke ve milletlerden insanların bulunduğuna işaret etti.
Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, bu konuda gerekli adımları atacakları ve sorunla "insancıl" şekilde mücadele edeceklerini söyledi.
Jean-Pierre, birçok kurumun dahil olduğu "sağlam" bir süreç yürüteceklerini söyleyerek, yaptırım, caydırıcılık ve diplomasi yoluyla hareket edeceklerini belirtti.
Bu kapsamda bölgesel ortaklarıyla birlikte çalıştıklarını kaydeden Jean-Pierre, Dışişleri ve İç Güvenlik bakanlarının bugün konuyla ilgili görüşme yapacaklarını duyurdu.
Jean-Pierre, bakanların yarın 42. Madde'nin yürürlükten kalkmasıyla ilgili yürütecekleri planlar hakkında basın toplantısı düzenleyeceklerini bildirdi.
Kongreyi sınır ve göç sorunlarıyla ilgili üzerine düşeni yapmamakla suçlayan Jean-Pierre, Başkan Joe Biden'ın bu konuda "elindeki araçları" kullanacağı bilgisini paylaştı.
ABD'de eski Başkan Donald Trump yönetimince 2020'de Kovid-19 salgını nedeniyle "kamu sağlığı" sebep gösterilerek uygulamaya konulan halk sağlığı yasasının bir bölümünü oluşturan "42. Madde" düzenlemesi, insani koruma talep eden düzensiz göçmenlerin reddedilerek Meksika'ya sınır dışı edilmelerini kolaylaştırmak için kullanılmıştı.
ABD'de mevcut Joe Biden yönetimi de "insani bir sığınma sistemi" tasarlama vaadiyle uygulamanın devamına karar vermişti.
ABD İç Güvenlik Bakanlığı, 42. Madde'nin 11 Mayıs’ta sona erecek olması nedeniyle iç göç makamlarını desteklemek için 2 Mayıs'ta ülkenin güney sınırına 1500 asker konuşlandıracağını duyurmuştu.
Cumhuriyetçiler, Biden yönetimini yasa dışı göç, insan ve uyuşturucu kaçakçılığı gibi konularda yeterli önlemleri almamakla, bazı Demokratlar ise Biden'ın yeni politikalarının Trump dönemini aratmayarak "göçmen karşıtı" olmakla suçluyor.
ABD medyasında, son günlerde ülkenin güney sınırından günde yaklaşık 7 bin düzensiz göçmenin geldiği ve bu sayının gelecek haftalarda artmasının beklendiği belirtiliyor.