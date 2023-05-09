ABD "göçmen akınıyla mücadeleye" hazırlanıyor

Diğer bir kaynağa göre ise bugünden itibaren federal yetkililer El Paso'da ABD-Meksika sınırını geçen ve yetkililer tarafından işlenmeyen göçmenleri hedef alan bir uygulama operasyonu yürütecek.

Ayrıca, Meksika'nın sınır şehri Tijuana Göçmen İşleri Direktörü Enrique Lucero, düzensiz göçmenlerin sınır duvarından atlamaya veya yüzerek sınırı geçmeye kararlı olduklarını belirtti.