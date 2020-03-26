ABD hastanelerin bahçelerine çadırlar kuruyor

ABD'de yeni tip corona virüse (Covid-19) karşı büyük bir mücadele verilmesine rağmen, vaka ve ölü sayısı hızla yükseliyor. ABD'de corona virüs bağlantılı vaka sayısı 70 bine ulaşırken, ölü sayısı 1054'e yükseldi. Corona virüsün en fazla vurduğu New York kentinde hastanelerin bahçelerine çadırlar kuruluyor. Çadırların morg olarak kullanılacağı iddia ediliyor.

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ntv.com.tr 26.03.2020 - 10:21

ABD'nin New York eyaletinde yeni tip corona virüs (Covid-19) bağlantılı 30 bin vaka bulunuyor. Özellikle New York kent merkezinde tıbbi cihaz sıkıntısı başta olmak üzere hastaneler birçok sorunla baş etmeye çalışıyor.

New York'un doğusundaki Manhattan'da Bellevue Hastanesi'nin bahçesine çadırlar kurulmaya başlandı. Askeri elbiseler içerisinde geniş güvenlik önlemleri alınarak kurulan çadırların, hastanenin morgu olarak kurulabileceği ifade ediliyor.

New York'ta morg sıkıntısı çekildiği ve kurulacak çadırlarla 900 civarında olan kapasitenin 3500'e çıkarılacağı belirtiliyor. New York Belediye Başkanı Bill de Blasio kısa süre önce kent için olağanüstü hal ilan etmişti. Sadece New York kentinde 18 bin corona virüs vakası bulunuyor, bunların 192'i ölümle sonuçlandı.

TRUMP: NEW YORK'U ZORLU HAFTALAR BEKLİYOR ABD Başkanı Donald Trump, ülkedeki yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınının merkez üssü olan New York'un, virüs ile mücadelede ciddi bir "sorun" olduğunu belirterek, "New York'u zorlu haftalar bekliyor" dedi.

Trump, Beyaz Saray'da Covid-19 ile Mücadele Görev Gücü günlük basın toplantısında salgına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

New York, California, Washington, Iowa, Louisiana, Teksas ve Florida eyaletlerini "afet bölgesi" ilan ettiklerini kaydeden Trump, bu ilanın hukuki açıdan öneminin büyük olduğunu kaydetti.

New York'un Covid-19 salgını konusunda en sıcak bölge olduğunu vurgulayan Trump, "New York şu anda corona virüs ile mücadelede ciddi bir problem teşkil ediyor. New York'u zorlu haftalar bekliyor" değerlendirmesinde bulundu.

Trump, ABD'nin bazı kesimlerinde virüsün oldukça az görüldüğünü kaydederek, "ABD'nin büyük bir bölümünde hayat, diğer bölgelerden çok daha önce normale dönecek" diye konuştu.

"VİRÜS ÖNLEMLERİ NE KADAR UZARSA, EKONOMİMİZ O KADAR KÖTÜYE GİDER" Ekonomiyi bir an önce eski haline getirmek için birçok insanın iş hayatına dönmesi gerektiği açıklamaları ile tepki çeken Trump, bu fikrinin arkasında durduğunu bugünkü basın toplantısında birçok kez vurguladı.

Öte yandan Trump, "Birçok insan işine geri dönmek istiyor. Aceleyle bir şey yapmak istemiyorum. Bilim insanları ve kabine üyeleriyle tekrar görüşüp bir karara varacağız. Yine de bu önlemler ne kadar uzarsa, ekonomimiz o kadar kötüye gider" dedi.

NATO VE AVRUPA BİRLİĞİ'NE ELEŞTİRİ Trump, konuşmasında Avrupa Birliği ve NATO'yu da eleştirerek, "Bazıları bizden yararlandı. Bunlar bizim müttefiklerimizdi. Bizi oyuna getirdiler. Bizim ürünlerimizi ülkelerine almamak için belirli şartlar koydular" dedi.

Hiç kimsenin yaşamını kaybetmesini istemediğini belirten Trump, "Diğer tüm ülkelerden daha çok sayıda test yapıyoruz. Ama yine de tüm ülkenin test yaptırmasına gerek yok. 350 milyon insan niye test yaptırsın? Bu çok saçma." dedi.

Trump bugün Türkiye'nin de içinde bulunduğu G-20 ülkelerinin liderleri ile bir telekonferans yapacaklarını belirterek, "Bu çok ilginç bir toplantı olacak" diye konuştu.

ÖLÜ SAYISI 1000'İ GEÇTİ Dünya da salgının en etkili olduğu ülkelerden biri haline gelen ABD'de, Johns Hopkins Üniversitesi'nin paylaştığı son verilere göre, 69 bin 219 vaka ve 1054 ölü bulunuyor.

ABD, virüsün bulaştığı kişi sayısı bakımından dünya genelinde 81 bin 667 vaka ile Çin ve 74 bin 386 vaka ile İtalya'nın ardından 3. sırada yer alıyor.

Ülkede New York eyaleti 33 bin 6 vaka ve 366 ölü sayısı ile ABD'de salgının en fazla etkili olduğu eyaletlerin başında geliyor.