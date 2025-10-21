ABD hükümeti ne zaman açılacak? Krizin 20. gününde tıkanıklık sürüyor
ABD’de federal hükümetin kapanmasının üzerinden 20 gün geçmesine rağmen Washington’da siyasi çıkmaz çözülemedi. Kongre’de geçici bütçe tasarısı konusunda uzlaşma sağlanamaması, milyonlarca federal çalışanın maaş alamamasına ve kamu hizmetlerinde aksamalara neden oluyor. Gözler şimdi “ABD hükümeti ne zaman açılacak?” sorusuna çevrilmiş durumda. İşte konuyla ilgili son gelişmeler.
Senato’da Cumhuriyetçi senatörler tarafından sunulan ve hükümete 21 Kasım’a kadar finansman sağlamayı öngören geçici bütçe tasarısı reddedildi. 50 “Evet” ve 43 “Hayır” oyuyla sonuçlanan oylamada, kabul için gerekli 60 oy barajına ulaşılamadı. Böylece hükümetin kapanmasının ardından yapılan 11. oylama da başarısızlıkla sonuçlandı.
Bu gelişme, krizin kısa vadede çözülmeyeceği sinyalini verirken, kamu kurumlarının kapalı kalmaya devam edeceği anlamına geliyor. Özellikle kamu çalışanlarının maaş alamaması ve bazı sosyal programların askıya alınması tepkileri artırıyor.