ABD hükümeti ne zaman açılacak? Krizin 20. gününde tıkanıklık sürüyor

Senato’da Cumhuriyetçi senatörler tarafından sunulan ve hükümete 21 Kasım’a kadar finansman sağlamayı öngören geçici bütçe tasarısı reddedildi. 50 “Evet” ve 43 “Hayır” oyuyla sonuçlanan oylamada, kabul için gerekli 60 oy barajına ulaşılamadı. Böylece hükümetin kapanmasının ardından yapılan 11. oylama da başarısızlıkla sonuçlandı.



Bu gelişme, krizin kısa vadede çözülmeyeceği sinyalini verirken, kamu kurumlarının kapalı kalmaya devam edeceği anlamına geliyor. Özellikle kamu çalışanlarının maaş alamaması ve bazı sosyal programların askıya alınması tepkileri artırıyor.