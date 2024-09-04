ABD hükümetinden Haniye ve Sinvar'a dava

7 EKİM SALDIRISI

ABD hükümeti, 7 Ekim'de İsrail'in güneyinde gerçekleşen saldırının planlanması, desteklenmesi ve gerçekleştirilmesindeki rolleri nedeniyle Hamas'ın üst düzey liderleri hakkında ceza davası açıldığını duyurdu.

Bu saldırının ardından İsrail, tüm gücüyle Gazze katliamlarına başlayarak 40 bin 800'den fazla Filistinlinin ölümüne ve bölgenin enkaza dönmesine neden oldu.