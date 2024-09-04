ABD hükümetinden Haniye ve Sinvar'a dava
ABD Adalet Bakanlığı, aralarında Hamas'ın yeni lideri Yahya Sinvar'ın da bulunduğu en az altı kişi hakkında ceza davası açtığını duyurdu. Hamas yetkilileri, 7 Ekim'de İsrail'e yönelik ölümcül saldırıyı planlamakla suçlanıyor. İddianamede adı geçen isimlere yedi ayrı suçlama yönetildi. Dava açılan yetkililerin büyük çoğunluğu, İsrail saldırılarında hayatını kaybetti.
7 EKİM SALDIRISI
ABD hükümeti, 7 Ekim'de İsrail'in güneyinde gerçekleşen saldırının planlanması, desteklenmesi ve gerçekleştirilmesindeki rolleri nedeniyle Hamas'ın üst düzey liderleri hakkında ceza davası açıldığını duyurdu.
Bu saldırının ardından İsrail, tüm gücüyle Gazze katliamlarına başlayarak 40 bin 800'den fazla Filistinlinin ölümüne ve bölgenin enkaza dönmesine neden oldu.