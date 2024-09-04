ABD hükümetinden Haniye ve Sinvar'a dava

ABD Adalet Bakanlığı, aralarında Hamas'ın yeni lideri Yahya Sinvar'ın da bulunduğu en az altı kişi hakkında ceza davası açtığını duyurdu. Hamas yetkilileri, 7 Ekim'de İsrail'e yönelik ölümcül saldırıyı planlamakla suçlanıyor. İddianamede adı geçen isimlere yedi ayrı suçlama yönetildi. Dava açılan yetkililerin büyük çoğunluğu, İsrail saldırılarında hayatını kaybetti.

ABD hükümetinden Haniye ve Sinvar'a dava - 1

7 EKİM SALDIRISI

ABD hükümeti, 7 Ekim'de İsrail'in güneyinde gerçekleşen saldırının planlanması, desteklenmesi ve gerçekleştirilmesindeki rolleri nedeniyle Hamas'ın üst düzey liderleri hakkında ceza davası açıldığını duyurdu.

Bu saldırının ardından İsrail, tüm gücüyle Gazze katliamlarına başlayarak 40 bin 800'den fazla Filistinlinin ölümüne ve bölgenin enkaza dönmesine neden oldu.

DÜNYA HABERLERİ

ABD hükümetinden Haniye ve Sinvar'a dava - 2

YEDİ İSİMDEN ÜÇÜ ÖLDÜRÜLDÜ

Yedi maddelik suç duyurusunda, yabancı gruplara maddi destek sağlama, ABD vatandaşlarını öldürme ve ölümle sonuçlanan kitle imha silahları kullanma suçlamaları yer alıyor.

Şikayette altı Hamas yetkilisinin adı geçiyor, bunlardan üçü ise öldü.

ABD hükümetinden Haniye ve Sinvar'a dava - 3

Yaşayan "sanıklar" Gazze'de saklandığına inanılan lider Yahya Sinvar, Doha'da bulunan ve grubun diaspora ofisinin başında olan Halid Meşal ve Lübnan'da bulunan üst düzey bir Hamas yetkilisi olan Ali Baraka.

ABD hükümetinden Haniye ve Sinvar'a dava - 4

Ölen sanıklar arasında, temmuz ayında Tahran'da suikasta uğrayan eski Hamas lideri İsmail Haniye, İsrail'in temmuz ayındaki hava saldırısında öldürdüğü askeri şefi Muhammed Deif ve mart ayındaki İsrail saldırısında ölen askeri komutan yardımcısı Mervan İsa yer alıyor.

ABD hükümetinden Haniye ve Sinvar'a dava - 5

HANİYE'Yİ YAKALAMAK İÇİN SAKLADILAR

Adalet Bakanlığı yetkilisine göre, ABD savcıları şubat ayında altı kişi hakkında dava açtı ancak Haniye'yi yakalama umuduyla şikayeti gizli tuttu.

Adalet Bakanlığı, Haniye'nin ölümünün ardından suçlamaları kamuoyuna açıklama kararı aldı.

ABD hükümetinden Haniye ve Sinvar'a dava - 6

NİHAİ ATEŞKES ANLAŞMASI

Geçtiğimiz günlerde Beyaz Saray, Gazze'de yaklaşık 11 aydır devam eden savaşı sona erdirmek için Mısır ve Katarlı arabulucularla birlikte nihai bir ateşkes anlaşması hazırladığını açıklamıştı.

ABD hükümetinden Haniye ve Sinvar'a dava - 7

ÜÇ AŞAMALI PLAN

Temmuz ayında Hamas ve İsrail, ABD Başkanı Joe Biden tarafından mayıs ayında kamuoyuna açıklanan üç aşamalı bir planı uygulama konusunda prensipte anlaştılar.

ABD hükümetinden Haniye ve Sinvar'a dava - 8

TARTIŞMALI PHILADELPHI KORİDORU

Hamas, o zamandan beri masadaki teklifin son versiyonunun, Mısır sınırındaki Philadelphi Koridoru üzerinde kalıcı İsrail kontrolü de dahil olmak üzere yeni İsrail talepleri eklendiği için ilk plandan önemli ölçüde saptığını öne sürüyor.

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