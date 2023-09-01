ABD hükümetini 600 bin dolardan fazla dolandırdı: Covid-19 yardımıyla alpaka çiftliği açtı

600 BİN DOLARDAN FAZLA YARDIMI HİLELİ ŞEKİLDE KABUL ETTİ

ABD Adalet Bakanlığından yapılan basın açıklamasında, McIntyre’ın fonları, Vermont'ta bir alpaka çiftliği, 8 alpaka, iki araç ve kripto para temalı radyo programının yayını olmak üzere diğer kişisel harcamaları için kullandığını bildirdi.



McIntyre, zor durumdaki işletme sahiplerine sağlanan 660 bin dolardan fazla federal yardımı, hileli şekilde kabul ettiği gerekçesiyle iki yıl hapse çarptırıldı.