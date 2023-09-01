ABD hükümetini 600 bin dolardan fazla dolandırdı: Covid-19 yardımıyla alpaka çiftliği açtı
ABD’nin Massachusetts eyaletinin başkenti Boston’da Dana McIntyre adlı bir pizzacı, Covid-19 salgınından zarar gören işletmeler için sağlanan yardım fonuyla dolandırıcılık yaptı. 600 bin dolardan (yaklaşık 16 milyon lira) fazla yardım alan McIntyre, alpaka çiftliği satın aldığı gerekçesiyle iki yıl hapis cezasına mahkum edildi.
ston’daki “Rasta Pasta Pizzeria” adlı işletmenin sahibi Dana McIntyre, salgın sürecinde yardım ödeneği için çok sayıda sahte başvuruda bulundu.