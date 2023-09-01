ABD hükümetini 600 bin dolardan fazla dolandırdı: Covid-19 yardımıyla alpaka çiftliği açtı

ABD’nin Massachusetts eyaletinin başkenti Boston’da Dana McIntyre adlı bir pizzacı, Covid-19 salgınından zarar gören işletmeler için sağlanan yardım fonuyla dolandırıcılık yaptı. 600 bin dolardan (yaklaşık 16 milyon lira) fazla yardım alan McIntyre, alpaka çiftliği satın aldığı gerekçesiyle iki yıl hapis cezasına mahkum edildi.

ABD hükümetini 600 bin dolardan fazla dolandırdı: Covid-19 yardımıyla alpaka çiftliği açtı - 1

ston’daki “Rasta Pasta Pizzeria” adlı işletmenin sahibi Dana McIntyre, salgın sürecinde yardım ödeneği için çok sayıda sahte başvuruda bulundu.

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ABD hükümetini 600 bin dolardan fazla dolandırdı: Covid-19 yardımıyla alpaka çiftliği açtı - 2

Usulsüz yardım talepleri, Mart 2020’de McIntyre’ın yetişkin çocuklarının isimlerini kullanarak var olmayan işletmeler için yardım fonuna başvurmasıyla başladı.

ABD hükümetini 600 bin dolardan fazla dolandırdı: Covid-19 yardımıyla alpaka çiftliği açtı - 3

McIntyre, ardından pizzacıdan hiç gelir elde edemediğini öne sürerek daha fazla yardıma başvurdu.

ABD hükümetini 600 bin dolardan fazla dolandırdı: Covid-19 yardımıyla alpaka çiftliği açtı - 4

Salgından ağır etkilenen küçük işletmelerin maaş bordrosu ve diğer masraflarını karşılamak için düşük faizli özel kredilere erişimine olanak sağlayan Maaş Koruma Programı (PPP) ile yaklaşık 660 bin dolarlık kredi başvurusu yapan McIntyre, başvuru formunda işletmesinin büyüklüğü konusunda çok sayıda yanlış beyanda bulundu.

ABD hükümetini 600 bin dolardan fazla dolandırdı: Covid-19 yardımıyla alpaka çiftliği açtı - 5

MyIntyre, birkaç ay sonra restoranı satmasına rağmen ödenek almaya devam etti.

ABD hükümetini 600 bin dolardan fazla dolandırdı: Covid-19 yardımıyla alpaka çiftliği açtı - 6

600 BİN DOLARDAN FAZLA YARDIMI HİLELİ ŞEKİLDE KABUL ETTİ

ABD Adalet Bakanlığından yapılan basın açıklamasında, McIntyre’ın fonları, Vermont'ta bir alpaka çiftliği, 8 alpaka, iki araç ve kripto para temalı radyo programının yayını olmak üzere diğer kişisel harcamaları için kullandığını bildirdi.

McIntyre, zor durumdaki işletme sahiplerine sağlanan 660 bin dolardan fazla federal yardımı, hileli şekilde kabul ettiği gerekçesiyle iki yıl hapse çarptırıldı.

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