ABD İç Güvenlik Bakanı Kudüs'e gitti, Netanyahu ile "samimi bir görüşme" yaptı

ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, Kudüs'ü ziyaret etti ve İsrail Başbakanı Netanyahu ile bir araya geldi. Görüşmede, İran ile ilişkiler ele alındı.

ABD İç Güvenlik Bakanı Kudüs'e gitti, Netanyahu ile "samimi bir görüşme" yaptı - 1

ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, Kudüs'ü ziyaret ederek İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar ile birlikte Washington'da öldürülen iki İsrail elçilik çalışanı için bir anma etkinliği düzenledi.

Noem, ABD Başkanı Donald Trump'ın kendisinden, dayanışma ziyareti istediğini söyledi. 

DÜNYA HABERLERİ

ABD İç Güvenlik Bakanı Kudüs'e gitti, Netanyahu ile "samimi bir görüşme" yaptı - 2

NETANYAHU İLE İRAN GÖRÜŞMESİ

Noem, dün akşam İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile de bir araya geldi.

ABD'li bakan, Netanyahu ile ABD'nin İran'la yürüttüğü müzakereler hakkında samimi bir görüşme yaptığını söyledi.

ABD İç Güvenlik Bakanı Kudüs'e gitti, Netanyahu ile "samimi bir görüşme" yaptı - 3

"TRUMP BENİ MÜZAKERE İÇİN GÖNDERDİ"

Noem, Fox News'e verdiği mülakatta, “Başkan Trump beni buraya özellikle başbakanla müzakerelerin nasıl gittiği ve birlik içinde kalarak bu sürecin sonuçlanmasına izin vermemizin ne kadar önemli olduğu hakkında konuşmam için gönderdi” dedi.

ABD İç Güvenlik Bakanı Kudüs'e gitti, Netanyahu ile "samimi bir görüşme" yaptı - 4

İran ve ABD heyetleri geçtiğimiz hafta Roma'da beşinci tur görüşmelerini tamamlamış ve sınırlı da olsa ilerleme kaydedildiğine dair işaretler ortaya çıkmıştı.

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