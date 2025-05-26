ABD İç Güvenlik Bakanı Kudüs'e gitti, Netanyahu ile "samimi bir görüşme" yaptı

"TRUMP BENİ MÜZAKERE İÇİN GÖNDERDİ"

Noem, Fox News'e verdiği mülakatta, “Başkan Trump beni buraya özellikle başbakanla müzakerelerin nasıl gittiği ve birlik içinde kalarak bu sürecin sonuçlanmasına izin vermemizin ne kadar önemli olduğu hakkında konuşmam için gönderdi” dedi.