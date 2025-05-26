ABD İç Güvenlik Bakanı Kudüs'e gitti, Netanyahu ile "samimi bir görüşme" yaptı
ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, Kudüs'ü ziyaret etti ve İsrail Başbakanı Netanyahu ile bir araya geldi. Görüşmede, İran ile ilişkiler ele alındı.
ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, Kudüs'ü ziyaret ederek İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar ile birlikte Washington'da öldürülen iki İsrail elçilik çalışanı için bir anma etkinliği düzenledi.
Noem, ABD Başkanı Donald Trump'ın kendisinden, dayanışma ziyareti istediğini söyledi.