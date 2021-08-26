Kabil Havalimanı için yüksek ihtimalli terör saldırısı uyarısı

ntv.com.tr 26.08.2021 - 10:58 | Son Güncelleme : 26.08.2021 - 11:11
ABD, İngiltere, Avustralya ve Yeni Zelanda “yüksek terör saldırısı” tehdidi nedeniyle Afganistan’ın başkentindeki Kabil Uluslararası Hamid Karzad Havalimanı’na ulaşmaya çalışan vatandaşlarını uyardı. Dört ülke de insanların havalimanına gitmemesini istedi.
Ancak, söz konusu çağrı Afganistan'dan başka hiçbir kaçış yolu olmayan insanları oldukça zorlu bir duruma soktu. Hala on binlerce kişinin bulunduğu havalimanında şimdiye kadar çıkan kargaşalarda en az 20 kişi öldü.
ABD Dışişleri Bakanlığı, belirtilmemiş "güvenlik tehditlerine" atıfta bulunarak vatandaşlarına yaptığı uyarıda, "Abbey Kapısı, Doğu Kapısı veya Kuzey Kapısı'ndakiler hemen oradan ayrılmalı. Yalnızca bir ABD hükümet temsilcisinden bireysel talimat alırsanız havalimanına gidebilirsiniz” denildi.
İngiltere Dışişleri Bakanlığı ise “Devam eden ve yüksek bir terör saldırısı tehdidi var. Kabil Hamid Karzai uluslararası havaalanına seyahat etmeyin. Havaalanı bölgesindeyseniz, güvenli bir yere gidin ve daha fazla açıklama bekleyin. Afganistan'dan başka yollarla güvenli bir şekilde ayrılabiliyorsanız, bunu hemen yapmalısınız" açıklamasını yaptı.
İngiltere Dışişleri Bakanı Ben Wallace daha önce, İngiltere'ye kaçmak isteyen Afganların Kraliyet Hava Kuvvetleri’nin (RAF) tahliyesini beklemektense "sınıra ulaşmaya çalışmanın" daha iyi olabileceğini söyledi.
Wallace, milletvekillerine yaptığı açıklamada , iki haftadan kısa bir süre önce Taliban'ın Afganistan'ı ele geçirmesinden bu yana Kabil'den 11 binden fazla insanı tahliye eden İngiliz kurtarma uçuşlarında çok az yer kaldığını da belirtti.
Daha önce, İngiltere Savunma Bakanlığı yetkilileri, DAEŞ’e bağlı bir grup olan DAEŞ-Horasan grubunun intihar saldırısı yapma riskiyle ilgili özel endişelerini dile getirmişti.
Avustralya ve Yeni Zelanda, İngiltere Dışişleri Bakanlığı İle aynı tavsiyeyi yaptı. Yeni Zelandalı yetkililer, ayrıca "İnsanları Afganistan'dan tahliye etme olasılığımız hızla azalıyor ve tahliye etmek istediğimiz herkese yardım edemeyiz. Artık Afgan vatandaşlarının Yeni Zelanda’ya yeniden yerleşim için başvurularını kabul etmiyoruz" sözlerine ekledi.
Diğer taraftan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken bin 500 kadar Amerikalının Afganistan'dan tahliye edilmeyi bekleyebileceğini söyledi. ABD'nin Kabil’den tahliyeler için en yüksek önceliğinin ABD vatandaşlarını kurtarmak olduğunu açıkladı.
Afganistan'dan 14 Ağustos'tan bu yana yaklaşık 82 bin kişinin tahliye edildiğini belirten Blinken, Taliban'ın 31 Ağustos'tan sonra da ülkeden ayrılmak isteyenlere izin vereceğini söyledi. Blinken gazetecilere verdiği demeçte, Taliban’ın bu taahhüde bağlı kalma ve ülkeyi terk etmek isteyen herkese güvenli geçiş sağlama sorumluluğu var" dedi.
Ancak, Afganistan'daki koalisyonun parçası olan ABD müttefikleri kendi tahliyelerini sonlandırıyor. Belçika, Polonya ve Çek Cumhuriyeti, Kabil'den tahliyeleri çoktan sonlandırdı.
Fransa Başbakanı Jean Catex, vatandaşlarını ve ortaklarını tahliye etme operasyonlarının yarın geceden itibaren sona ereceğini açıkladı.
Konuya ilişkin açıklama yapan Uluslararası Mülteci Yardım Projesi'nin politika direktörü Sunil Varghese, "Bu riskleri almak ve çıkış yolları aramak tamamen artık Afganları ilgilendiren bir durum” dedi.