"ABD, Irak Savaşı'ndan bu yana en büyük hava gücünü bir araya getiriyor"

ABD, 2003 yılındaki Irak işgalinden bu yana Orta Doğu’daki en büyük hava gücünü bir araya getiriyor. İran'a karşı teyakkuzda olan ABD, bölgeye çok sayıda jet savaş uçağı ve destek uçağı gönderiyor. ABD ordusu İran'a yönelik olası bir saldırı için hazır olsa da ABD Başkanı Trump'tan bir operasyon emri gelmedi.

Sevkiyat kapsamında bölgeye tanker uçakları, savaş jetleri, ISR (istihbarat, gözetleme ve keşif) ve destek uçaklarını kapsayan toplam 193 hava ikmal uçuşu yapıldı. Lojistik desteği güçlendirmek amacıyla 46 tanker uçağın da Avrupa’daki üslere yeniden konuşlandırıldığı belirtiliyor.