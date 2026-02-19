"ABD, Irak Savaşı'ndan bu yana en büyük hava gücünü bir araya getiriyor"
19.02.2026 10:33
Erdem Güzel
ABD ile İran müzakere masasına otururken bir yandan da ABD olası bir askeri müdahaleye hazırlanıyor. ABD, İran'a karşı Irak Savaşı'ndan bu yana en büyük hava gücünü bir araya getiriyor.
ABD ORDUSU HAZIRLIK YAPARKEN TRUMP'TAN BİR EMİR GELMEDİ
ABD, 2003 yılındaki Irak işgalinden bu yana Orta Doğu’daki en büyük hava gücünü bir araya getiriyor. İran'a karşı teyakkuzda olan ABD, bölgeye çok sayıda jet savaş uçağı ve destek uçağı gönderiyor. ABD ordusu İran'a yönelik olası bir saldırı için hazır olsa da ABD Başkanı Trump'tan bir operasyon emri gelmedi.
Sevkiyat kapsamında bölgeye tanker uçakları, savaş jetleri, ISR (istihbarat, gözetleme ve keşif) ve destek uçaklarını kapsayan toplam 193 hava ikmal uçuşu yapıldı. Lojistik desteği güçlendirmek amacıyla 46 tanker uçağın da Avrupa’daki üslere yeniden konuşlandırıldığı belirtiliyor.
IRAK SAVAŞI'NDAN BU YANA EN BÜYÜK HAVA GÜCÜ
F-15, F-16, F-22 ve F-35 savaş uçaklarından oluşan filolar, Ürdün’deki Muwaffaq Salti Hava Üssü ve Suudi Arabistan’daki çeşitli üslere konuşlandırılıyor. Bu hareketlilik, 2003 Irak işgalinden bu yana bölgede toplanan en büyük hava gücü olma özelliğini taşıyor. ABD’nin bölgedeki deniz gücü ise uçak gemileri ve balistik füze savunma yeteneğine sahip 13 gemiyle destekleniyor.
Bu konuşlanmanın ABD'ye tek seferlik bir saldırı yerine haftalarca sürecek bir hava savaşı yürütme seçeneği sunduğu ifade ediliyor. Olası operasyonun haftalarca sürebileceği belirtilirken; B-2 hayalet bombardıman uçaklarının doğrudan ABD'den veya Diego Garcia üssünden havalanması planlanıyor.
DİPLOMATİK SEÇENEKLER HALA MASADA
Askeri yığınak hızla artarken, bölgesel denklemdeki değişimler stratejiyi etkiliyor. 1991 Körfez Savaşı’nın aksine, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri hava sahalarını olası bir saldırıya kapattığı için ABD’nin operasyonel gücü büyük oranda Ürdün’de yoğunlaşıyor.
Cenevre'deki nükleer müzakerelerde henüz somut bir sonuca varılamazken, ABD yönetimi İran’ın nükleer kapasitesini ve balistik füze gücünü hedef alan kapsamlı bir hava savaşı seçeneğini masada tutmaya devam ediyor.
ABD Başkanı Trump’a sunulan askeri seçenekler, İran’ın nükleer programını durdurmaktan hükümeti devirmeye yönelik stratejik saldırılara kadar geniş bir alanı kapsıyor. Trump, diplomatik bir anlaşma sağlanamaması durumunda Diego Garcia ve Birleşik Krallık’taki Fairford üslerinin operasyon için kullanılabileceğini işaret etti.