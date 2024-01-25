ABD Irak'tan çekiliyor mu? ABD'nin yeni Ortadoğu planı ne?

Washington yönetimi de bu konudaki görüşmelere yakın zamanda başlamaya karar verdi. Olası geri çekilme müzakerelerine Amerikan diplomatları ve askeri yetkililerin katılacağı belirtildi.



Yalnızca Irak değil, Amerikan basınında Suriye'yle ilgili de benzer iddialar var. Washington merkezli Foreign Policy dergisi de Beyaz Saray'ın Suriye'den çekilme ihtimali üzerinde durduğunu yazdı.