ABD Irak'tan çekiliyor mu? ABD'nin yeni Ortadoğu planı ne?

İsrail ve Hamas arasındaki savaşın başladığı 7 Ekim'den bu yana, Ortadoğu bir kez daha ateş çemberine dönmüş durumda. Irak ve Suriye'deki Amerikan üsleri de hedefte. ABD'nin bölgedeki Amerikan askerlerini çekebileceği öne sürüldü.

ABD Irak'tan çekiliyor mu? ABD'nin yeni Ortadoğu planı ne? - 1

Ortadoğu'da gerilim tırmandı. Amerika Birleşik Devletleri, bölgedeki planlarını yeniden gözden geçirme kararı aldı.

İddia Amerikan basınından. CNN International, ABD ve Irak'ın ülkedeki Amerikan askeri varlığının geleceğini görüşeceğini öne sürdü.

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ABD Irak'tan çekiliyor mu? ABD'nin yeni Ortadoğu planı ne? - 2

Konuya yakın kaynaklara dayandırılan habere göre, Bağdat yönetimi 2021'den bu yana danışmanlık görevi yürüten 2 bin 500 ABD askerinin ülkeden çekilmesi için baskıları artırdı.

ABD Irak'tan çekiliyor mu? ABD'nin yeni Ortadoğu planı ne? - 3

Washington yönetimi de bu konudaki görüşmelere yakın zamanda başlamaya karar verdi. Olası geri çekilme müzakerelerine Amerikan diplomatları ve askeri yetkililerin katılacağı belirtildi.

Yalnızca Irak değil, Amerikan basınında Suriye'yle ilgili de benzer iddialar var. Washington merkezli Foreign Policy dergisi de Beyaz Saray'ın Suriye'den çekilme ihtimali üzerinde durduğunu yazdı.

ABD Irak'tan çekiliyor mu? ABD'nin yeni Ortadoğu planı ne? - 4

Dergiye konuşan savunma ve dışişleri bakanlıkları kaynaklarına göre, Biden yönetimi Suriye'de artık gereksiz gördüğü bir görevi sürdürme konusunda eskisi kadar istekli değil.

ABD Irak'tan çekiliyor mu? ABD'nin yeni Ortadoğu planı ne? - 5

Hatta olası bir çekilmenin nasıl ve ne zaman yapılabileceği konusunda görüşmeler başladı bile. Amerikan güçlerinin bölgeden ayrılmasıyla DAEŞ'in Suriye'de yeniden güç kazanmasından endişe ediliyor.

ABD Irak'tan çekiliyor mu? ABD'nin yeni Ortadoğu planı ne? - 6

Ancak bu yöndeki haberlere amerikan yönetiminden yalanlama geldi. Üst düzey bir Amerikalı yetkiliyse biden yönetiminin suriye'den çekilmeyi düşünmediğini söyledi.

ABD Irak'tan çekiliyor mu? ABD'nin yeni Ortadoğu planı ne? - 7

Amerika Birleşik Devletleri'nin Irak'ta 2 bin 500, Suriye'de ise yaklaşık 900 askeri mevcut.

7 Ekim'de gazze savaşının başlamasının ardından Irak ve Suriye'deki Amerikan üslerine yönelik saldırılar arttı.

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