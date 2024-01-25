ABD Irak'tan çekiliyor mu? ABD'nin yeni Ortadoğu planı ne?
İsrail ve Hamas arasındaki savaşın başladığı 7 Ekim'den bu yana, Ortadoğu bir kez daha ateş çemberine dönmüş durumda. Irak ve Suriye'deki Amerikan üsleri de hedefte. ABD'nin bölgedeki Amerikan askerlerini çekebileceği öne sürüldü.
Ortadoğu'da gerilim tırmandı. Amerika Birleşik Devletleri, bölgedeki planlarını yeniden gözden geçirme kararı aldı.
İddia Amerikan basınından. CNN International, ABD ve Irak'ın ülkedeki Amerikan askeri varlığının geleceğini görüşeceğini öne sürdü.