ABD, İran savaş gemisini torpido ile batırdı, en az 80 denizci öldü. Saldırı anı paylaşıldı
04.03.2026 18:15
Son Güncelleme: 04.03.2026 18:20
AA, İHA
ABD ve İsrail'in İran'a saldırıları 5. gününe girdi. ABD'ye ait bir denizaltı bugün Sri Lanka açıklarında Hint Okyanusu'nda İran fırkateyni "IRIS Dena"yı vurdu. Saldırı sonucu batan gemideki 180 personelden en az 80'i hayatını kaybetti. ABD ordusu saldırı anının görüntülerini paylaştı.
ABD ve İsrail'in İran'a başlattığı saldırılar 5. gününe girerken, İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana bir ilk yaşandı. ABD'ye ait bir denizaltı, İran donanmasına ait IRIS Dena gemisini Sri Lanka'nın Galle kenti açıklarında vurdu.
Sri Lankalı yetkililer, geminin acil yardım çağrısı yaptıktan sonra battığını belirterek, mürettebatın tahliyesi için geniş çaplı operasyon başlatıldığını duyurdu. Yaklaşık 180 kişinin bulunduğu gemideki 78 denizcinin yaralandığı ve tedavi altına alındığı ifade edildi. Öte yandan gemideki en az 101 kişinin kayıp olduğu belirtildi.
Sri Lanka Dışişleri Bakanı Yardımcısı Arun Hemachandra daha sonra yaptığı açıklamada, Hint Okyanusu’nda batırılan gemideki en az 80 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Bakan Hemachandra, İran'a yaklaşık 2 bin 750 kilometre uzaklıkta vurulan gemi için, bölgede geniş çaplı arama kurtarma operasyonu başlatıldığını kaydetti.
ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth bugün yaptığı açıklamada, bir ABD denizaltısının Hint Okyanusu’nda İran’a ait bir savaş gemisini torpido ile batırdığını söyledi.
Bakan Hegseth, “Bir Amerikan denizaltısı, bir İran savaş gemisini Hint Okyanusu'nda güvende olduğunu düşündüğü sularda batırdı. Torpido ile vurulan savaş gemisi, sessiz bir ölüme mahkum edildi. Bu, İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana bir düşman gemisinin torpido ile batırıldığı ilk olay" ifadelerini kullandı. Bakanın açıklamalarının ardından ABD ordusu saldırının görüntülerini paylaştı.