ABD, İran’a saldırırsa ne olur? Masadaki 7 senaryo

Bu senaryoya göre ABD hava ve deniz kuvvetleri, İran Devrim Muhafızları Ordusu ve ona bağlı güçlerin üslerini, balistik füze tesislerini ve İran’ın nükleer altyapısını nokta atışı operasyonlarla hedef alır. Zayıflamış rejim devrilir ve ülke zamanla demokratik bir yönetime geçer.

Ancak uzmanlara göre bu ihtimal oldukça düşük. Irak ve Libya örneklerinde Batı müdahalesi rejimleri sona erdirmiş olsa da, istikrarlı bir demokrasi getirmedi. Aksine uzun yıllar süren kaos ve şiddete yol açtı.v