ABD, İran’ı bu bombalarla vurdu: GBU-57 sığınakları nasıl deliyor?

61 METRE DERİNE NÜFUZ EDEBİLİYOR

Uranyum zenginleştirme tesisi,, konvansiyonel hava saldırılarına dayanabilecek şekilde bir dağın yamacında yerin yaklaşık 80-90 metre altında bulunuyor.

Amerika Birleşik Devletleri'nin GBU-57 tipi sığınak delici bombaları ise patlamadan önce yerin 61 metre altına nüfuz edebilecek şekilde tasarlandı..

Yaklaşık 6 metre uzunluğundaki bu bombalar, 2 bin 700 kilogram savaş başlığı da dahil olmak üzere toplamda 13 bin 600 kilogram ağırlığında..

GBU-57'lerin kullanılabildiği tek uçak da yine Amerikan ordusuna ait B-2 Spirit adıyla bilinen hayalet bombardıman uçağı.

Amerikan Hava Kuvvetleri'nin en gelişmiş savaş uçaklarından olan B-2'ler, sığınak delici bombalardan aynı anda en fazla iki adet taşıyabiliyor.