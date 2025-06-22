ABD, İran’ı bu bombalarla vurdu: GBU-57 sığınakları nasıl deliyor?
İran'da yerin onlarca metre altındaki Fordo nükleer tesisi ABD tarafından sığınak delici bombalarla vuruldu. Peki, bu bombalar hakkında neler biliniyor?
İsrail-İran savaşı 10'uncu gününde devam ederken, ABD de İran'daki Natanz, İsfahan ve Fordo nükleer tesislerini bombalayarak savaşa resmen ve fiilen dahil oldu.
Peki, yerin onlarca metre altında bulunan ve İran'ın "nükleer kalbi" olarak da adlandırılan Fordo nükleer tesisini vuran Amerikan bombaları hakkında neler biliniyor?