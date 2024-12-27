ABD İsrail'i korumak için gözünü kapattı: Gazze'de kıtlık yokmuş!

Amerika'nın İsrail büyükelçisinin eleştirisi sonrası ABD tarafından fonlanan Kıtlık Erken Uyarı Sistemi adlı kuruluş, Gazze'nin kuzeyindeki kıtlık uyarısını geri çekti. Daha önce Gazze'den gelen raporlar, aralarında çocukların da olduğu 40'a yakın Filistinlinin açlıktan öldüğünü bildirmişti. Bunun temel nedeni de İsrail'in aylardır Gazze'nin kuzeyine gıda, su, ilaç ve diğer malzemelerin erişimine izin vermemesi. (Haber: Derya Doğan)

ABD İsrail'i korumak için gözünü kapattı: Gazze'de kıtlık yokmuş! - 1

Kıtlık Erken Uyarı Sistemi (FEWS)  adlı kuruluş, ABD'nin isteği üzerine İsrail'in abluka altında tuttuğu Gazze'nin kuzeyinde kıtlık uyarısını geri çekti. 

Bu hamle, ABD'nin İsrail Büyükelçisi Jacob Lew'in kıtlık uyarısının yapıldığı raporu kamuoyu önünde eleştirmesinin ardından geldi.  

DÜNYA HABERLERİ

ABD İsrail'i korumak için gözünü kapattı: Gazze'de kıtlık yokmuş! - 2

BÜYÜKELÇİYE GÖRE "SORUMSUZCA"

Biden yönetiminin, tarafsız uzmanların veriye dayalı analizlerini yansıtması gereken ve ABD tarafından finanse edilen Kıtlık Erken Uyarı Sistemi'nin çalışmalarına kamuoyu önünde meydan okuması, yardım ve insan hakları gruplarınını tepkisine yol açtı.

ABD'nin İsrail Büyükelçisi Jacob Lew, bu hafta başında uluslararası alanda tanınan grubun uyarısını yanlış ve “sorumsuzca” olarak nitelendirdi.

ABD İsrail'i korumak için gözünü kapattı: Gazze'de kıtlık yokmuş! - 3

OCAKTA TEKRAR YAYINLANACAK

Lew ve izleme grubuna fon sağlayan ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı, bulguların Gazze'nin kuzeyinde hızla değişen koşulları doğru bir şekilde hesaba katmadığını öne sürdü.

FEWS, dün kıtlık uyarısını geri çektiğini doğruladı ve ocak ayında güncellenmiş veri ve analizlerle raporu yeniden yayınlamayı beklediğini belirtti.

ABD İsrail'i korumak için gözünü kapattı: Gazze'de kıtlık yokmuş! - 4

"OCAK VE MART'TA ARTIŞ OLACAK"

Büyükelçi Lew salı günü yaptığı açıklamada, “BM ve İsrailli ortaklarımızla birlikte insani ihtiyaçları karşılamak için gece gündüz çalışıyoruz, ki bu ihtiyaçlar çok büyük, ve yanlış verilere dayanmak sorumsuzluktur” dedi.

FEWS Net geri çekilen raporunda, İsrail'in politikasını değiştirmemesi halinde, Gazze'nin kuzeyinde açlık ve buna bağlı hastalıklardan ölenlerin sayısının ocak ve mart ayları arasında günde 2 ile 15'e ulaşmasını beklediğini belirtmişti.

ABD İsrail'i korumak için gözünü kapattı: Gazze'de kıtlık yokmuş! - 5

45 BİN 300 FİLİSTİNLİ ÖLDÜRÜLDÜ

Kıtlık için uluslararası kabul gören ölüm eşiği 10 bin kişi başına günde 2 veya daha fazla ölüm olarak belirtiliyor.

İsrail'in Gazze'deki savaşı Ekim 2023'ün başından bu yana 45 bin 300'den fazla Filistinlinin ölümüne neden oldu ve kıyı bölgesini gıda, su, ilaç ve diğer malzemelere erişimin ciddi şekilde kısıtlanması nedeniyle korkunç bir insani krize sürükledi.

ABD İsrail'i korumak için gözünü kapattı: Gazze'de kıtlık yokmuş! - 6

"KITLIK EŞİKLERİ AŞILMIŞ OLABİLİR"

İsrail'in bölgenin kuzey kesiminde yürüttüğü askeri harekât son aylarda özellikle endişe yaratmış, uzmanlar kasım ayında bölgede kıtlık yaşanmasının “güçlü bir olasılık” olduğu uyarısında bulunmuştu.

Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması 8 Kasım'da yaptığı uyarıda Gazze'nin kuzeyinde “açlık, yetersiz beslenme ve yetersiz beslenme ve hastalığa bağlı aşırı ölümler hızla artıyor” dedi.

Açıklamada, “Kıtlık eşikleri çoktan aşılmış olabilir ya da yakın gelecekte aşılacaktır” ifadesi kullanıldı. 

ABD İsrail'i korumak için gözünü kapattı: Gazze'de kıtlık yokmuş! - 7
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