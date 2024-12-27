ABD İsrail'i korumak için gözünü kapattı: Gazze'de kıtlık yokmuş!

"OCAK VE MART'TA ARTIŞ OLACAK"

Büyükelçi Lew salı günü yaptığı açıklamada, “BM ve İsrailli ortaklarımızla birlikte insani ihtiyaçları karşılamak için gece gündüz çalışıyoruz, ki bu ihtiyaçlar çok büyük, ve yanlış verilere dayanmak sorumsuzluktur” dedi.

FEWS Net geri çekilen raporunda, İsrail'in politikasını değiştirmemesi halinde, Gazze'nin kuzeyinde açlık ve buna bağlı hastalıklardan ölenlerin sayısının ocak ve mart ayları arasında günde 2 ile 15'e ulaşmasını beklediğini belirtmişti.