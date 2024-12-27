ABD İsrail'i korumak için gözünü kapattı: Gazze'de kıtlık yokmuş!
Amerika'nın İsrail büyükelçisinin eleştirisi sonrası ABD tarafından fonlanan Kıtlık Erken Uyarı Sistemi adlı kuruluş, Gazze'nin kuzeyindeki kıtlık uyarısını geri çekti. Daha önce Gazze'den gelen raporlar, aralarında çocukların da olduğu 40'a yakın Filistinlinin açlıktan öldüğünü bildirmişti. Bunun temel nedeni de İsrail'in aylardır Gazze'nin kuzeyine gıda, su, ilaç ve diğer malzemelerin erişimine izin vermemesi. (Haber: Derya Doğan)
Kıtlık Erken Uyarı Sistemi (FEWS) adlı kuruluş, ABD'nin isteği üzerine İsrail'in abluka altında tuttuğu Gazze'nin kuzeyinde kıtlık uyarısını geri çekti.
Bu hamle, ABD'nin İsrail Büyükelçisi Jacob Lew'in kıtlık uyarısının yapıldığı raporu kamuoyu önünde eleştirmesinin ardından geldi.