ABD jetleri Yemen'i vurdu: Trump o anları kırmızı şapkasıyla izledi!
ABD Başkanı Donald Trump, dün gece orduya Yemen'deki hedefleri vurma talimatı verdi. Saldırılarda 31 kişinin hayatını kaybettiği, 101 kişinin de yaralandığı açıklandı. Beyaz Saray ise Trump'ın saldırı anını izlediği anları sosyal medya hesabından paylaştı. ABD Başkanı'nın giysileri ve özellikle taktığı kırmızı şapka sosyal medyada dikkat çekti.
BEYAZ SARAY PAYLAŞTI
ABD Başkanı Donald Trump, Amerikan jetlerinin Yemen'deki hedeflere yönelik saldırısını izlerken görüntülendi.
Beyaz Saray'ın resmi X hesabından Trump'ın Husilere düzenlenen saldırıyı izlediği anlar paylaşıldı.