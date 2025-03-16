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ABD jetleri Yemen'i vurdu: Trump o anları kırmızı şapkasıyla izledi!

ABD Başkanı Donald Trump, dün gece orduya Yemen'deki hedefleri vurma talimatı verdi. Saldırılarda 31 kişinin hayatını kaybettiği, 101 kişinin de yaralandığı açıklandı. Beyaz Saray ise Trump'ın saldırı anını izlediği anları sosyal medya hesabından paylaştı. ABD Başkanı'nın giysileri ve özellikle taktığı kırmızı şapka sosyal medyada dikkat çekti.

ABD jetleri Yemen'i vurdu: Trump o anları kırmızı şapkasıyla izledi! - 1

BEYAZ SARAY PAYLAŞTI

ABD Başkanı Donald Trump, Amerikan jetlerinin Yemen'deki hedeflere yönelik saldırısını izlerken görüntülendi.

Beyaz Saray'ın resmi X hesabından Trump'ın Husilere düzenlenen saldırıyı izlediği anlar paylaşıldı.

DÜNYA HABERLERİ

ABD jetleri Yemen'i vurdu: Trump o anları kırmızı şapkasıyla izledi! - 2

KIRMIZI ŞAPKA VE BEYAZ TİŞÖRT

Gönderide, "Başkan Trump, terör tehditlerini caydırmak için Husilere karşı harekete geçiyor. Amerikan ekonomisi çok uzun süredir Husilerin saldırısı altındaydı. Bu başkanlık döneminde olmayacak." ifadelerine yer verildi.

Paylaşılan fotoğraflarda Trump'ın üzerinde kendi ismi yazan kırmızı bir şapka takması ve beyaz tişört giymesi dikkat çekti.

ABD jetleri Yemen'i vurdu: Trump o anları kırmızı şapkasıyla izledi! - 3

GİYDİKLERİYLE DİKKAT ÇEKTİ

Saldırıyı gerçek zamanlı olarak, Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz ve Dışişleri Bakanı Marco Rubio gibi kabine üyeleriyle birlikte takip etti.

Başkanın tuhaf giyim tercihi bazı X kullanıcılarının gözünden kaçmadı.

ABD jetleri Yemen'i vurdu: Trump o anları kırmızı şapkasıyla izledi! - 4

YEMEN'DE SON DURDUM

ABD Başkanı Trump, orduya Yemen'deki hedefleri vurma emri verdiğini açıkladı.

Trump'ın açıklamasından sonra ABD ordusu Yemen'in başkenti Sanaa ve Sada ilindeki hedefleri vurdu. 

ABD jetleri Yemen'i vurdu: Trump o anları kırmızı şapkasıyla izledi! - 5

Saldırılarda ölenlerin sayısı 31'e yükselirken, en az 101 kişi de yaralandı.

Saldırılarından sonra Yemen'deki Husilerden yapılan açıklamada, ABD'nin saldırılarının karşılıksız kalmayacağı belirtildi.

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