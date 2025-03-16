ABD jetleri Yemen'i vurdu: Trump o anları kırmızı şapkasıyla izledi!

KIRMIZI ŞAPKA VE BEYAZ TİŞÖRT

Gönderide, "Başkan Trump, terör tehditlerini caydırmak için Husilere karşı harekete geçiyor. Amerikan ekonomisi çok uzun süredir Husilerin saldırısı altındaydı. Bu başkanlık döneminde olmayacak." ifadelerine yer verildi.

Paylaşılan fotoğraflarda Trump'ın üzerinde kendi ismi yazan kırmızı bir şapka takması ve beyaz tişört giymesi dikkat çekti.