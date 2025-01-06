ABD Kongresi, 4 yıl önce bugün Trump destekçileri tarafından basıldı: O güne dair ne biliyoruz?

İZLERİ BULMAK ZORLAŞIYOR

Bugün Kongre binasının içinde şiddeti hatırlatan izleri bulmak giderek zorlaşıyor.

Duvarlardaki yaralar onarıldı. İsyancılar tarafından kırılan pencere ve kapılar değiştirildi. Ve herhangi bir plaket, sergi ya da hatıra yok.

Milletvekilleri saldırıdan nadiren bahsediyor ve pek çok Cumhuriyetçi, seçilmiş Başkan Donald Trump'ın o gün yaşanan katliamın abartıldığı ve isyancıların mağdur olduğu yönündeki iddialarını yineleyerek saldırıyı küçümsemeye çalışıyor.