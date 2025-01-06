ABD Kongresi, 4 yıl önce bugün Trump destekçileri tarafından basıldı: O güne dair ne biliyoruz?
Joe Biden'ın 2020 yılında kazandığı seçimin sonuçlarını kabul etmeyen Donald Trump destekçilerinin ABD Kongre binasına yönelik saldırısının üzerinden dört yıl geçti. 5 kişinin öldüğü, 1250 kişinin yargılandığı "Capitol Baskını" olarak da adlandırılan saldırıya ilişkin ne biliyoruz?
6 Ocak 2021'de dönemin ABD Başkanı Donald Trump'ın destekçileri, 3 Kasım 2020 seçimlerine hile karıştırıldığı iddiasıyla Washington'daki National Mall alanında protesto düzenledi.
Yürüyüşün ardından aşırı sağcı gruplar ve Trump destekçileri, seçim sonuçlarının onaylanmasına ilişkin oturumun yapıldığı Kongre binasını bastı.
Şiddet olaylarına sahne olan baskında biri polis 5 kişi hayatını kaybetti.
Kongre baskınıyla ilgili 1250 kişi çeşitli suçlamalarla yargılandı.