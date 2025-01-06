ABD Kongresi, 4 yıl önce bugün Trump destekçileri tarafından basıldı: O güne dair ne biliyoruz?

Joe Biden'ın 2020 yılında kazandığı seçimin sonuçlarını kabul etmeyen Donald Trump destekçilerinin ABD Kongre binasına yönelik saldırısının üzerinden dört yıl geçti. 5 kişinin öldüğü, 1250 kişinin yargılandığı "Capitol Baskını" olarak da adlandırılan saldırıya ilişkin ne biliyoruz?

ABD Kongresi, 4 yıl önce bugün Trump destekçileri tarafından basıldı: O güne dair ne biliyoruz? - 1

6 Ocak 2021'de dönemin ABD Başkanı Donald Trump'ın destekçileri, 3 Kasım 2020 seçimlerine hile karıştırıldığı iddiasıyla Washington'daki National Mall alanında protesto düzenledi.

Yürüyüşün ardından aşırı sağcı gruplar ve Trump destekçileri, seçim sonuçlarının onaylanmasına ilişkin oturumun yapıldığı Kongre binasını bastı.

Şiddet olaylarına sahne olan baskında biri polis 5 kişi hayatını kaybetti.

Kongre baskınıyla ilgili 1250 kişi çeşitli suçlamalarla yargılandı.

DÜNYA HABERLERİ

ABD Kongresi, 4 yıl önce bugün Trump destekçileri tarafından basıldı: O güne dair ne biliyoruz? - 2

İZLERİ BULMAK ZORLAŞIYOR

Bugün Kongre binasının içinde şiddeti hatırlatan izleri bulmak giderek zorlaşıyor.

Duvarlardaki yaralar onarıldı. İsyancılar tarafından kırılan pencere ve kapılar değiştirildi. Ve herhangi bir plaket, sergi ya da hatıra yok.

Milletvekilleri saldırıdan nadiren bahsediyor ve pek çok Cumhuriyetçi, seçilmiş Başkan Donald Trump'ın o gün yaşanan katliamın abartıldığı ve isyancıların mağdur olduğu yönündeki iddialarını yineleyerek saldırıyı küçümsemeye çalışıyor.

ABD Kongresi, 4 yıl önce bugün Trump destekçileri tarafından basıldı: O güne dair ne biliyoruz? - 3

"TAMAMEN GERÇEK DIŞI"

Bazı açılardan, Amerikan demokrasisinin temellerini sarsan 6 Ocak 2021 ayaklanması sanki hiç yaşanmamış gibi.

“Bu olay silindi" diyen Senatör Peter Welch, Associated Press haber ajansına yaptığı açıklamada, “Tarihi kazananlar yazıyor ve Trump kazandı. Ve onun versiyonu da bunun barışçıl bir toplantı olduğu yönünde. Açıkçası tamamen gerçek dışı” diye konuştu.

Welch, Trump'ın 20 Ocak'ta göreve geldikten sonra yapacağını söylediği gibi isyancıları affetmesi halinde, bunun “yaşananların kendi versiyonuna bir ünlem işareti koymak” olacağını ifade etti.

ABD Kongresi, 4 yıl önce bugün Trump destekçileri tarafından basıldı: O güne dair ne biliyoruz? - 4

MİLLETVEKİLLERİNİN PEŞİNE DÜŞTÜLER

6 Ocak'tan sonra işledikleri suçlardan hüküm giyen 1250 sanıktan bazıları, kalabalığın şiddet kullanarak polise saldırdığı ve binaya girdiği sırada dönemin Meclis Başkanı Nancy Pelosi ve Trump'ın başkan yardımcısı Mike Pence'in ölümleri için çağrıda bulunmuştu.

Bazıları silahlar, kablo bağları, kimyasal tahriş edici maddeler ve Konfederasyon bayrakları taşıyarak Kongre Binası'nı yağmaladı ve milletvekillerinin peşine düştü.

ABD Kongresi, 4 yıl önce bugün Trump destekçileri tarafından basıldı: O güne dair ne biliyoruz? - 5

KONGRE ÇALIŞMAYA DEVAM ETTİ

Demokrat Joe Biden'ın Trump'a karşı kazandığı zaferin onaylanmasını durdurmaya çalıştılar ve Cumhuriyetçi iktidarın seçimin çalındığı yönündeki yanlış iddialarını yinelediler.

Ancak bu kesinti sadece geçiciydi.

Kongre o akşam yeniden çalışmaya başladı ve anayasal görevini tamamladı. 

ABD Kongresi, 4 yıl önce bugün Trump destekçileri tarafından basıldı: O güne dair ne biliyoruz? - 6

"ORANTISIZ SİLAHLANDIRMA"

Trump'ın 6 Ocak'tan sonra azledilmesi yönünde oy kullanan yedi Senato Cumhuriyetçisinden biri olan Alaska Senatörü Lisa Murkowski, “Çok ama çok karanlık bir dönemdi” dedi. Bazı milletvekillerinin bunu gerçekten geride bırakmak istediğini sözlerine ekledi.

Ancak bunun farklı nedenleri var.

Trump'ın müttefiklerinden olan ve bu yıl Kongre'den ayrılarak Indiana valisi seçilen eski Cumhuriyetçi Senatör Mike Braun, partisindeki pek çok kişinin Adalet Bakanlığı'nın bazı isyancılara karşı “orantısız bir şekilde silahlandırıldığını” düşündüğünü söyledi.

ABD Kongresi, 4 yıl önce bugün Trump destekçileri tarafından basıldı: O güne dair ne biliyoruz? - 7

Trump, 6 Ocak'ta Kongre binasında bulunan pek çok milletvekilinin o gün ile bugün arasında mümkün olduğunca mesafe olmasını istediğini dile getirdi.

Braun, “Sanırım hepimiz bunu hatırlıyoruz. Plaketleri asmaya başlarsanız, bu konudaki bölünmeyi daha da vurguluyor gibi görünüyor. Belki de en büyük çare ilerlemeye devam etmektir" diye konuştu

ABD Kongresi, 4 yıl önce bugün Trump destekçileri tarafından basıldı: O güne dair ne biliyoruz? - 8
ABD Kongresi, 4 yıl önce bugün Trump destekçileri tarafından basıldı: O güne dair ne biliyoruz? - 9
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