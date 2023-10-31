ABD Kongresi'nde savaş karşıtı protesto

ABD Kongresi, bugün savaş karşıtı bir protestoya sahne oldu. ABD'nin İsrail'e desteğini protesto eden göstericiler, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in Kongre toplantısında konuştuğu sırada sembolik olarak kırmızıya boyadıkları ellerini havaya kaldırarak ABD'li yetkililere "İsrail'in döktüğü kan ellerinizde" mesajı verdi. Blinken'in konuşması sık sık protestocuların sloganlarıyla kesildi.

ABD Kongresi'nde savaş karşıtı protesto - 1

ABD Kongresi'ndeki oturuma Gazze'ye destek veren protestocuların eylemleri damga vurdu.

İsrail'e yardımların artırılmasının ele alındığı Senato Tahsisat Komitesi'nde ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin konuşma yapıyordu.


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ABD Kongresi'nde savaş karşıtı protesto - 2

israil'e milyarca dolar ek yardım konusunun ele alındığı oturum savaş karşıtı protestolarla yarıda kesildi.

ABD Kongresi'nde savaş karşıtı protesto - 3

Protestocular, Kongre'de Blinken'in konuşmaya başlamasını bekledi. Blinken söz aldığı sırada tek tek ayağa kalkarak bağıran protestocular  "Ateşkes hemen" şeklinde bağırdı.

ABD Kongresi'nde savaş karşıtı protesto - 4

Protestocular ayrıca ellerini kırmızıya boyayarak, ABD'li yetkililere "İsrail'in döktüğü kan ellerinizde" mesajı verdi.

Blinken'in konuşması sık sık bu sloganlarla kesildi.

ABD Kongresi'nde savaş karşıtı protesto - 5

Bazı protestocuların da ellerinde "İsrail'e artık dolar yok" ve "Gazze kuşatmasına hayır" yazılı pankartlar açarak katliamı durdurma çağrısı yaptığı görüldü.

ABD Kongresi'nde savaş karşıtı protesto - 6

Polis ekipleri protestocuları susturmaya çalışırken, 12 kişinin gözaltına alındığı açıklandı. Bazı protestocuların üzerlerine "Soykırımı finanse etmeyi durdurun" yazılı tişörtler giydiği de görüldü.

ABD Kongresi'nde savaş karşıtı protesto - 7

ABD Dışişleri Bakanı, Kongre oturumundaki konuşmasında Gazze'de çatışmalara insani ara verilebileceğini belirtti. Blinken, "Süratli ve sürdürülebilir insani yardımın yokluğunda İsrail-Hamas çatışmasının yayılma olasılığı artacaktır" dedi.

Biden yönetimi, Kongre'den hem İsrail hem Ukrayna hem sınır güvenliği için 106 milyar dolarlık ek bütçe çıkarmaya çalışıyor.

Ancak Bden yönetiminin bu talebinin Cumhuriyetçilerin engeline takılabileceğine dikkat çekiliyor.

Başta eski ABD Başkanı Donald Trump olmak üzere Cumhuriyetçilerin bir bölümü Ukrayna'ya ek askeri yardımlar yapılmasına karşı çıkıyor.

ABD Kongresi'nde savaş karşıtı protesto - 8
ABD Kongresi'nde savaş karşıtı protesto - 9
ABD Kongresi'nde savaş karşıtı protesto - 10
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