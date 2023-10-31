ABD Kongresi'nde savaş karşıtı protesto
ABD Kongresi, bugün savaş karşıtı bir protestoya sahne oldu. ABD'nin İsrail'e desteğini protesto eden göstericiler, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in Kongre toplantısında konuştuğu sırada sembolik olarak kırmızıya boyadıkları ellerini havaya kaldırarak ABD'li yetkililere "İsrail'in döktüğü kan ellerinizde" mesajı verdi. Blinken'in konuşması sık sık protestocuların sloganlarıyla kesildi.
ABD Kongresi'ndeki oturuma Gazze'ye destek veren protestocuların eylemleri damga vurdu.
İsrail'e yardımların artırılmasının ele alındığı Senato Tahsisat Komitesi'nde ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin konuşma yapıyordu.