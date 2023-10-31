ABD Kongresi'nde savaş karşıtı protesto

ABD Dışişleri Bakanı, Kongre oturumundaki konuşmasında Gazze'de çatışmalara insani ara verilebileceğini belirtti. Blinken, "Süratli ve sürdürülebilir insani yardımın yokluğunda İsrail-Hamas çatışmasının yayılma olasılığı artacaktır" dedi.



Biden yönetimi, Kongre'den hem İsrail hem Ukrayna hem sınır güvenliği için 106 milyar dolarlık ek bütçe çıkarmaya çalışıyor.



Ancak Bden yönetiminin bu talebinin Cumhuriyetçilerin engeline takılabileceğine dikkat çekiliyor.



Başta eski ABD Başkanı Donald Trump olmak üzere Cumhuriyetçilerin bir bölümü Ukrayna'ya ek askeri yardımlar yapılmasına karşı çıkıyor.