ABD Kongresi’nde UFO tartışması: "Gizlenen gerçekler açığa çıkmalı, Evrende yalnız değiliz!"
ABD Kongresi’nde yapılan oturumda, hükümet yetkilileri ve eski askeri personeller dünya dışı zeka ve tanımlanamayan uçan nesnelerle ilgili iddiaları tartıştı. Toplantıda, UFO ve UAP olaylarının halktan gizlendiği ve bu durumun ulusal güvenlik için risk taşıdığı öne sürüldü.
ABD Temsilciler Meclisi Gözetim ve Sorumluluk Komitesi tarafından düzenlenen toplantıda, uzun yıllardır gizli tutulan gelişmiş teknolojilerin ve dünya dışı varlıkların kamuoyundan saklandığı iddiaları dile getirildi.
“Tanımlanamayan Anormal Olaylar: Gerçeği Açığa Çıkarmak” başlıklı oturumda, tanımlanamayan cisimler ve olaylarla ilgili detaylar tartışıldı.