ABD Kongresi’nde UFO tartışması: "Gizlenen gerçekler açığa çıkmalı, Evrende yalnız değiliz!"

ABD Kongresi’nde yapılan oturumda, hükümet yetkilileri ve eski askeri personeller dünya dışı zeka ve tanımlanamayan uçan nesnelerle ilgili iddiaları tartıştı. Toplantıda, UFO ve UAP olaylarının halktan gizlendiği ve bu durumun ulusal güvenlik için risk taşıdığı öne sürüldü.

ABD Kongresi’nde UFO tartışması: "Gizlenen gerçekler açığa çıkmalı, Evrende yalnız değiliz!" - 1

ABD Temsilciler Meclisi Gözetim ve Sorumluluk Komitesi tarafından düzenlenen toplantıda, uzun yıllardır gizli tutulan gelişmiş teknolojilerin ve dünya dışı varlıkların kamuoyundan saklandığı iddiaları dile getirildi.

“Tanımlanamayan Anormal Olaylar: Gerçeği Açığa Çıkarmak” başlıklı oturumda, tanımlanamayan cisimler ve olaylarla ilgili detaylar tartışıldı.

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ABD Kongresi’nde UFO tartışması: "Gizlenen gerçekler açığa çıkmalı, Evrende yalnız değiliz!" - 2

"ŞEFFAFLIK SAĞLANMALI"

İddialar arasında okyanustan çıkan küreler, disk şeklinde cisimler ve bilinen askeri araçlardan farklı özelliklere sahip uçan nesneler yer aldı. Tanıklar, konuyla ilgili daha fazla şeffaflık sağlanması gerektiğini vurguladı.

ABD Kongresi’nde UFO tartışması: "Gizlenen gerçekler açığa çıkmalı, Evrende yalnız değiliz!" - 3

"AŞIRI GİZLİLİK UYGULANIYOR"

Eski ABD karşı istihbarat subayı Luis Elizondo, gereksiz gizliliğin sadık kamu görevlileri ve askerler üzerinde olumsuz etkiler bıraktığını belirterek, “Kozmosta yalnız olmadığımız gerçeğini gizlemek için aşırı gizlilik uygulanıyor” dedi.

ABD Kongresi’nde UFO tartışması: "Gizlenen gerçekler açığa çıkmalı, Evrende yalnız değiliz!" - 4

YALNIZCA BİR KAÇ KİŞİ BİLİYOR

Elizondo, devletin UFO ve tanımlanamayan olaylar (UAP) hakkında daha açık bir politika geliştirmesi gerektiğini ifade etti.

Emekli ABD Deniz Kuvvetleri Amiral Tim Gallaudet de benzer bir duruş sergileyerek, “Bu bilgi, yalnızca atanmış birkaç bürokratın tekelinde olmamalı. Amerikan halkının, bu gerçeklere erişim hakkı var” diye konuştu.

ABD Kongresi’nde UFO tartışması: "Gizlenen gerçekler açığa çıkmalı, Evrende yalnız değiliz!" - 5

"SOMUT KANITLAR VAR"

UAP gözlemlerinin ulusal güvenlik açısından da büyük risk taşıdığını vurgulayan Gallaudet, dünya dışı zekaya dair somut kanıtların var olabileceğini savundu.

ABD Kongresi’nde UFO tartışması: "Gizlenen gerçekler açığa çıkmalı, Evrende yalnız değiliz!" - 6

NASA'YA KARŞI TEPKİ, ARAŞTIRMAYI ZORLAŞTIRIYOR

Oturumda yer alan eski NASA Yöneticisi Michael Gold ise, NASA’nın UAP araştırmalarında bilimsel bir bakış açısı getirmesinin önemine dikkat çekti.

Gold, UAP konusundaki damgalamanın ortadan kaldırılması gerektiğini belirterek, “UAP gizemini çözmenin en etkili aracı bilimdir. Ancak NASA’nın bu konuya dahil olmasına karşı duyulan yoğun tepki, bu araştırmayı zorlaştırıyor” dedi.

ABD Kongresi’nde UFO tartışması: "Gizlenen gerçekler açığa çıkmalı, Evrende yalnız değiliz!" - 7

Gold, NASA'nın elindeki veri arşivlerinin incelenmesinde yapay zeka ve makine öğrenimi teknolojilerinin yardımcı olabileceğini önerdi.

ABD Kongresi’nde düzenlenen bu oturum, UFO’larla ilgili kamuoyuna daha fazla bilgi verilmesi talebini bir kez daha gündeme getirdi.

Yetkililer, konuya dair daha fazla verinin paylaşılması ve kamuoyunun bilgilendirilmesi gerektiğini vurguluyor.

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