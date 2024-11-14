ABD Kongresi’nde UFO tartışması: "Gizlenen gerçekler açığa çıkmalı, Evrende yalnız değiliz!"

YALNIZCA BİR KAÇ KİŞİ BİLİYOR

Elizondo, devletin UFO ve tanımlanamayan olaylar (UAP) hakkında daha açık bir politika geliştirmesi gerektiğini ifade etti.

Emekli ABD Deniz Kuvvetleri Amiral Tim Gallaudet de benzer bir duruş sergileyerek, “Bu bilgi, yalnızca atanmış birkaç bürokratın tekelinde olmamalı. Amerikan halkının, bu gerçeklere erişim hakkı var” diye konuştu.