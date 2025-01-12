ABD Los Angeles yangınında son durum: ABD yangını neden çıktı, söndü mü? Yangınının sebebi ne, neden söndürülemiyor?
ABD yangınında son durum, dünya gündemini endişeyle takip eden sosyal medya kullanıcıları tarafından sorgulanmaya başladı. ABD'nin California eyaleti Los Angeles şehrinde devam eden yangınlar bir türlü söndürülemiyor. ABD'nin Los Angeles kentinde devam eden yangınların 5. gününde, rüzgarın hız kazanmasıyla alevler yeniden yerleşim alanlarını tehdit etmeye başladı. Peki, ABD yangını neden çıktı? Los Angeles'teki yangının sebebi ne, neden söndürülemiyor? İşte ABD yangınında son durum.
ABD'den son dakika yangın haberleri gelmeye devam ediyor. Yangınlar nedeniyle meşhur Hollywood Hills'te birçok ünlünün evi yanıp kül oldu. Yangınlarda 10 binden fazla yapının hasar gördüğü ya da tamamen kullanılamaz hale geldi. Peki, ABD yangınında son durum ne? ABD yangını neden çıktı, söndü mü?