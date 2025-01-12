ABD Los Angeles yangınında son durum: ABD yangını neden çıktı, söndü mü? Yangınının sebebi ne, neden söndürülemiyor?

ABD yangınında son durum, dünya gündemini endişeyle takip eden sosyal medya kullanıcıları tarafından sorgulanmaya başladı. ABD'nin California eyaleti Los Angeles şehrinde devam eden yangınlar bir türlü söndürülemiyor. ABD'nin Los Angeles kentinde devam eden yangınların 5. gününde, rüzgarın hız kazanmasıyla alevler yeniden yerleşim alanlarını tehdit etmeye başladı. Peki, ABD yangını neden çıktı? Los Angeles'teki yangının sebebi ne, neden söndürülemiyor? İşte ABD yangınında son durum.

ABD Los Angeles yangınında son durum: ABD yangını neden çıktı, söndü mü? Yangınının sebebi ne, neden söndürülemiyor? - 1

ABD'den son dakika yangın haberleri gelmeye devam ediyor.  Yangınlar nedeniyle meşhur Hollywood Hills'te birçok ünlünün evi yanıp kül oldu. Yangınlarda 10 binden fazla yapının hasar gördüğü ya da tamamen kullanılamaz hale geldi. Peki, ABD yangınında son durum ne? ABD yangını neden çıktı, söndü mü?

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ABD Los Angeles yangınında son durum: ABD yangını neden çıktı, söndü mü? Yangınının sebebi ne, neden söndürülemiyor? - 2

SON DURUM NE?

Güney Kaliforniya'da devam eden çok sayıda orman yangını sürmeye devam ediyor. Los Angeles'ın batısındaki Palisades Yangını, Pasadena'nın kuzeyindeki Eaton Yangını ve Hollywood Tepelerindeki Sunset Yangını da dahil olmak üzere çok sayıda büyük yangın var.

Milyon dolarlık lüks villaların yer aldığı kentin bu bölümündeki yangın, ormanlık alandan yerleşim bölgelerine yayıldı. Palisades'teki çalışmalarda, yangından etkilenen alanın ancak yüzde 11'i kontrol altına alınabildi.

ABD Los Angeles yangınında son durum: ABD yangını neden çıktı, söndü mü? Yangınının sebebi ne, neden söndürülemiyor? - 3

ABD'DE 3 BÜYÜK YANGIN DEVAM EDİYOR

Biden, 50'den fazla yerdeki küçük yangının bastırıldığını ancak Los Angeles'ta 3 büyük yangının devam ettiğini ve rüzgar dolayısıyla yangınların bazı yerlerde büyüyerek sürdüğünü aktardı.

Hollywood Hills bölgesindeki yangının da kontrol altına alındığını belirten ABD Başkanı, Palisades, Eaton ve Hurst bölgelerindeki yangınların devam ettiğini ve çalışmaların sürdüğünü söyledi.

Biden ayrıca, yangınlar dolayısıyla enerji nakil hatlarının elektriğinin kesildiğini, su taşıyan pompaların enerji ulaşmadığı için çalışmadığını ancak yetkililerin jeneratörler vasıtasıyla gerekli yerlere elektrik ulaştırarak yeniden su pompalanmaya başlandığını kaydetti.

ABD Los Angeles yangınında son durum: ABD yangını neden çıktı, söndü mü? Yangınının sebebi ne, neden söndürülemiyor? - 4

YANGIN NEDEN SÖNDÜRÜLEMİYOR?

Yangının 5. gününde, itfaiye ekiplerinin tüm çalışmalarına rağmen, orman yangını Mandeville Kanyonu adlı bölgede bulunan evlere ulaştı. Bölgede yangına karadan ve havadan yapılan müdahaleleri takip eden ekibin edindiği bilgiye göre, alevler henüz kontrol altına alınabilmiş değil.

Yangının ilerlemesinde en büyük etken olarak gösterilen rüzgarın hızı 160 kilometre hızla seyrediyordu ve bu da yangının diğer bölgelere sıçramasına neden oldu.

ABD Los Angeles yangınında son durum: ABD yangını neden çıktı, söndü mü? Yangınının sebebi ne, neden söndürülemiyor? - 5

12 BİNDEN FAZLA YAPI KULLANILAMAZ HALDE

ABD'nin California eyaletinde Los Angeles kenti ve çevresinde günlerdir devam eden yangınlar, yeni bölgelere sıçrayarak devam ediyor.

Los Angeles'ın değişik bölgelerinde 7 Ocak akşamı başlayan ve şiddetli rüzgarlar nedeniyle hızlıca yayılan yangınlarda şu ana kadar 37 bin dönümden fazla alan kül oldu.

Yangınlarda 12 binden fazla yapı hasar gördü veya kullanılamaz hale geldi.

ABD Los Angeles yangınında son durum: ABD yangını neden çıktı, söndü mü? Yangınının sebebi ne, neden söndürülemiyor? - 6

ABD YANGINI NEDEN ÇIKTI?

Yangınların çıkış nedeninin hala araştırıldığını belirten Marrone, kundaklama sonucu çıktığının anlaşılması durumunda bundan kaynaklanan ölümlerin cinayet olarak soruşturulacağını kaydetti.

Los Angeles Bölge Şerifi Robert Luna da Palisades ve Eaton bölgelerinde devam eden yangınlar için California Ulusal Muhafızlarından yardım istediklerini belirterek, silahlı olarak bu geceden itibaren sahaya inecekleri, trafik kontrolü ve kritik altyapı konusunda yardımcı olacakları bilgisini paylaştı.

ABD Los Angeles yangınında son durum: ABD yangını neden çıktı, söndü mü? Yangınının sebebi ne, neden söndürülemiyor? - 7

57 BİN YAPI DAHA RİSK ALTINDA

Resmi verilere göre, Los Angeles kenti ve çevresinde günlerdir süren yangınlarda 16 kişi hayatını kaybetti ancak yetkililer ölü sayısının artmasından endişe ediyor.

13 kişinin kayıp olduğu belirtilirken, yangının ilerleyiş yönüne göre yeni tahliye kararları da çıkmaya devam ediyor.

Kent yetkilileri, şimdiye kadar 12 binden fazla binanın yangın nedeniyle hasar gördüğünü 57 bin yapının daha yangın riski altında olduğunu duyurdu.

ABD Los Angeles yangınında son durum: ABD yangını neden çıktı, söndü mü? Yangınının sebebi ne, neden söndürülemiyor? - 8

İLAVE İTFAİYECİ VE YANGIN SÖNDÜRME UÇAKLARI GİDİYOR

Bölgeye ilaveten 400 itfaiyeci, 30'un üzerinde yangın söndürme helikopteri ve uçağı ile Savunma Bakanlığına ait 8 C-130 askeri uçağını yönlendirdiklerini söyleyen Biden, ayrıca Kanada'dan da ilave yangın söndürme uçakları temin ettiklerini açıkladı.

Daha sonra söz alan Başkan Yardımcısı Kamala Harris ise birçok sigorta şirketinin insanların sigortalarını iptal ettiğini ve bu durumun felaketten zarar gören aileler için ciddi sıkıntı yaratacağını dile getirdi.

Harris, yangın sezonunda olmamalarına rağmen bu çapta büyük yangınların "iklim değişikliğinin" ne kadar gerçek olduğunu bir kez daha gözler önüne serdiğini belirtti.

ABD Los Angeles yangınında son durum: ABD yangını neden çıktı, söndü mü? Yangınının sebebi ne, neden söndürülemiyor? - 9

KUNDAKLAMA ŞÜPHESİYLE 1 KİŞİ GÖZALTINDA

NBC News'ün haberine göre, Los Angeles emniyet yetkilileri, yangının yakınlarındaki West Valley bölgesinde kimliği henüz açıklanmayan kişiyi kundaklama şüphesiyle gözaltına aldı.

Çevredekilerin "ateş yakmaya çalıştığını" öne sürdükleri zanlının olayla ilgisi araştırılıyor.

Yetkililer, ayrıca bölgedeki diğer yangınlarla olası bağlantıları da araştırıyor.

ABD Los Angeles yangınında son durum: ABD yangını neden çıktı, söndü mü? Yangınının sebebi ne, neden söndürülemiyor? - 10

YAĞMAYA KARŞI MUHAFIZLAR ÖNLEM ALDI

8 bin personel ile yangın söndürme çalışmalarına destek veren California Ulusal Muhafız Birlikleri ve bölge polisi, yağma ve hırsızlık olaylarının yaşanmaması için tahliye edilen bölgelerdeki giriş ve çıkışlara kontrol noktası oluşturdu.

Söz konusu noktalarda zırhlı personel taşıyıcıları ve tam teçhizatlı olarak nöbet tutan Ulusal Muhafızlar, ayrıca arama kurtarma ve enkaz temizleme çalışmalarına da destek olacak.

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