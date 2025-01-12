ABD Los Angeles yangınında son durum: ABD yangını neden çıktı, söndü mü? Yangınının sebebi ne, neden söndürülemiyor?

57 BİN YAPI DAHA RİSK ALTINDA

Resmi verilere göre, Los Angeles kenti ve çevresinde günlerdir süren yangınlarda 16 kişi hayatını kaybetti ancak yetkililer ölü sayısının artmasından endişe ediyor.



13 kişinin kayıp olduğu belirtilirken, yangının ilerleyiş yönüne göre yeni tahliye kararları da çıkmaya devam ediyor.

Kent yetkilileri, şimdiye kadar 12 binden fazla binanın yangın nedeniyle hasar gördüğünü 57 bin yapının daha yangın riski altında olduğunu duyurdu.