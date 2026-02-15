ABD mahkemelerinden ICE'a ikaz, 4 binden fazla hukuksuz tutuklama
15.02.2026 12:22
Reuters
Reuters tarafından yapılan inceleme, ABD’de yüzlerce hakimin Trump yönetiminin göçmenleri hukuksuz şekilde tutukladığına hükmettiğini, ancak yönetimin bu kararlara rağmen tutuklamalara devam ettiğini ortaya koydu. Hukuksuzca 4 binden fazla göçmenin tutuklandığı belirtildi.
"ICE 4 BİNDEN FAZLA GÖÇMENİ HUKUKSUZCA TUTUKLADI"
Ekim 2025'ten ayından bu yana 400’den fazla federal yargıç, ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Birimi'nin (ICE) yürüttüğü kitlesel sınır dışı operasyonları kapsamında 4 bin 421 vakada göçmenlerin hukuksuz şekilde tutuklandığına hükmetti.
Kararların çoğunluğu, ABD'de yaşayan göçmenlerin mahkeme süreçleri devam ederken kefaletle serbest bırakılabilmesini öngören 30 yıllık federal yasa yorumunun Trump yönetimi tarafından terk edilmesine odaklanıyor.
Yargıçlar, açıkça yazılmış yasaların hükümet tarafından görmezden gelinmesini "dehşet verici" olarak nitelendiriyor.
Trump döneminde ICE'ın alıkoyduğu kişi sayısı, göreve geldiği geçen yıla oranla %75 artarak bu ay itibarıyla 68.000’e ulaştı. Özgürlüklerine kavuşmak için başka yasal yol bulamayan göçmenler, ABD Anayasası’nda yer alan ve hukuksuz tutuklamaya karşı yasal başvuru hakkı tanıyan "Habeas Corpus" kapsamında 20 bin 200'den fazla federal dava açtı. Bu davaların yoğunluğu nedeniyle Adalet Bakanlığı, normalde suç dosyalarına bakan 700'den fazla savcıyı bu davalara yanıt vermek üzere görevlendirmek zorunda kaldı.
"TRUMP HÜKÜMETİ TAHLİYE KARARLARINI UYGULAMIYOR"
Dava dosyalarında, aralarında sabıkası olmayan sığınmacıların, lise öğrencilerinin bulunduğu çok sayıda profil dikkat çekiyor. Örneğin, Wisconsin'de "esmer oldukları için" durduruldukları iddia edilen Venezuelalı bir baba ve oğul, mahkeme kararıyla serbest bırakılana kadar haftalarca tutuklu kaldı. Benzer şekilde; evinin önünde gözaltına alınan 5 yaşındaki Ekvadorlu Liam Ramos'un ve işe giderken durdurulan Ukraynalı bir teknisyen için de hukuksuz tutuklama başvuruları yapıldı.
Federal yargıçlar, hükümetin tahliye kararlarını bile uygulamadığını veya tutukluları başka eyaletlere naklederek davaları boşa çıkarmaya çalıştığını raporladı. Minnesota’da bir yargıç, hükümetin 96 ayrı tahliye emrini ihlal ettiğini tespit ederken, New York’ta avukatlar, göçmenlerin hızlıca başka eyaletlere nakledilmesini engellemek için mahkeme kapılarında bekleyerek "aynı gün başvuru" stratejisi uyguluyor. Ancak yüksek avukatlık ücretleri ve yasal haklar konusundaki bilgi eksikliği, birçok göçmenin bu hukuki yollara başvurmasını engelliyor.