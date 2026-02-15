ABD mahkemelerinden ICE'a ikaz, 4 binden fazla hukuksuz tutuklama

Dava dosyalarında, aralarında sabıkası olmayan sığınmacıların, lise öğrencilerinin bulunduğu çok sayıda profil dikkat çekiyor. Örneğin, Wisconsin'de "esmer oldukları için" durduruldukları iddia edilen Venezuelalı bir baba ve oğul, mahkeme kararıyla serbest bırakılana kadar haftalarca tutuklu kaldı. Benzer şekilde; evinin önünde gözaltına alınan 5 yaşındaki Ekvadorlu Liam Ramos'un ve işe giderken durdurulan Ukraynalı bir teknisyen için de hukuksuz tutuklama başvuruları yapıldı.

Federal yargıçlar, hükümetin tahliye kararlarını bile uygulamadığını veya tutukluları başka eyaletlere naklederek davaları boşa çıkarmaya çalıştığını raporladı. Minnesota’da bir yargıç, hükümetin 96 ayrı tahliye emrini ihlal ettiğini tespit ederken, New York’ta avukatlar, göçmenlerin hızlıca başka eyaletlere nakledilmesini engellemek için mahkeme kapılarında bekleyerek "aynı gün başvuru" stratejisi uyguluyor. Ancak yüksek avukatlık ücretleri ve yasal haklar konusundaki bilgi eksikliği, birçok göçmenin bu hukuki yollara başvurmasını engelliyor.