ABD-Meksika sınırında 530 metre uzunluğunda ‘narko-tünel’ bulundu

Operasyon kapsamında ABD güvenlik güçlerinin, 6 kişiyi uyuşturucu kaçakçılığı nedeniyle gözaltına aldığı ifade edilerek, operasyonda ayrıca piyasa değeri 25 milyon dolar olan 771 kilogram kokain, 74 kilogram metamfetamin ve 1 buçuk kilogram da eroinin ele geçirildiği belirtildi.