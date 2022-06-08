ABD-Meksika sınırında bir 'narko-tünel' daha bulundu

ABD-Meksika sınırında uyuşturucu kaçakçıları tarafından kullanılan bir “narko-tünel” daha tespit edildi.

Haberler - İHA 08.06.2022 - 23:41

ABD-Meksika sınırında bir 'narko-tünel' daha bulundu - 1

Meksikalı yetkililer, ABD sınırında uyuşturucu kaçakçılarının kullandığı 242 metre uzunluğunda bir 'narko-tünel' daha bulunduğunu açıkladı. Aynı bölgede üç hafta önce bir tünel daha bulunmuştu.

ABD-Meksika sınırında bir 'narko-tünel' daha bulundu - 2

Meksika Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, Meksika’nın Tijuana şehri ile ABD’nin California eyaletinde yer alan San Diego şehrini birbirine bağlayan 242 metre uzunluğunda yeni bir tünel keşfedildiği aktarıldı.

ABD-Meksika sınırında bir 'narko-tünel' daha bulundu - 3

Tünelin uyuşturucu çeteleri tarafından kullanılmak üzere inşa edildiği bildirilirken, içinde raylı ulaşım hattı, elektrikli aydınlatma ve havalandırma sistemi bulunduğu belirtildi.

ABD-Meksika sınırında bir 'narko-tünel' daha bulundu - 4

Polis raporlarına göre tünel, rutin devriye sırasında güvenlik güçlerine ateş açan bir şüphelinin takip edilmesi sonucu keşfedildi.

ABD-Meksika sınırında bir 'narko-tünel' daha bulundu - 5

Yetkililer, tüneli inşa eden ve kullananların tespit edilmesi için soruşturma başlatıldığını açıkladı.

ABD-Meksika sınırında bir 'narko-tünel' daha bulundu - 6

Öte yandan 17 Mayıs’ta ABD uyuşturucuyla mücadele ekipleri yine Tijuana ve San Diego şehirlerini birbirine bağlayan 540 metrelik bir tünel keşfetmişti.

ABD-Meksika sınırında bir 'narko-tünel' daha bulundu - 7

İçerisinde aydınlatma, havalandırma ve raylı ulaşım hattı bulunan tünelin uyuşturucu çeteleri tarafından kullanıldığı tespit edilmişti.

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