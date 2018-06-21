ABD-Meksika sınırındaki sığınma merkezlerini ziyaret eden Melania Trump'ın ceketi tartışmalara yol açtı
Reuters, AFP, ntv.com.tr
ABD Başkanı Donald Trump’ın eşi Melania Trump, ABD-Teksas sınırında ülkeye yasa dışı yollarla giriş yapan ailelerin çocuklarının bulunduğu sığınma merkezlerini ziyaret etti. 46 yaşındaki First Lady'nin sırtında "I don't really care, do you? (Gerçekten umursamıyorum, sen umursuyor musun?) yazılı ceket ise tartışmalara yol açtı.
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1ABD Başkanı Donald Trump’ın “sıfır tolerans” politikasını eleştiren göçmen çocukların ailelerinden ayrılmamasını savunan Melania Trump, ABD-Teksas sınırında göçmen çocukların bulunduğu sığınma merkezlerini ziyaret etti.
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2Yaklaşık 2 bin 300 göçmen çocuğun bulunduğu iki tesisi gezen First Lady, yetkililerle görüşerek bilgi aldı.
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3Ancak, 46 yaşındaki First Lady'nin göçmen çocukları ziyaret ederken giymeyi tercih ettiği ve sırtında "I don't really care, do you? (Gerçekten umursamıyorum, sen umursuyor musun?) yazılı ceket ise tartışmalara yol açtı.
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4Konuyla ilgili açıklama yapan Melania Trump'ın sözcüsü,"O sadece bir ceket, gizli bir mesaj barındırmıyor Onun bugün Texas'a gerçekleştirdiği önemli ziyaretin ardından, medyanın First Lady'nin gardrobuna odaklanamasınıı temenni ediyorum."
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5ABD Başkanı Donald Trump’ın yasa dışı göçe karşı uygulamaya koyduğu “sıfır hoşgörü” politikası kapsamında Meksika’dan ülkeye yasa dışı şekilde geçen göçmenlerin çocukları ile ayrı merkezlerde tutulmasına karar verilmişti.
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6ABD Başkanı, dün tepkilerin ardından politikasında değişikliğe giderek göçmen çocukların aileleriyle kalmasını öngören başkanlık kararnamesini imzalamıştı.
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7Melania Trump da ülkeye yasa dışı giren ebeveynler ile çocukların birbirinden ayrılmasıyla sonuçlanan "sıfır hoşgörü" politikası ile ilgili tepkisini göstermiş "kalbiyle de yönetilen bir ülke olmamız gerekiyor" ifadesini kullanmıştı.
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