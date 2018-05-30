ABD "Melania Trump nerede?"ye cevap arıyor
NTV Haber
ABD Başkanı Donald Trump'ın eşi First Lady Melania Trump tam 20 gündür kamuoyunun karşısına çıkmadı. First Lady'nin ortalarda gözükmemesi ABD'de tartışmalara yol açtı. Melania Trump'ın sözcüsü ise First Lady'nin işinin başında olduğunu açıkladı.
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1ABD'de kamuoyu "First Lady Melania Trump nerede?" sorusunun cevabını arıyor.
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2First Lady Melania Trump en son kameraların karşısına 10 Mayıs'ta çıktı. First Lady eşiyle birlikte Kuzey Kore'de serbest bırakılan ABD vatandaşlarını Washington'daki havalimanında karşıladı.
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3Melania Trump yaklaşık 1 hafta önce böbreklerinden ameliyat oldu.
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4Operasyon sonrası Beyaz Saray'a döndüğü ve durumunun iyi olduğu söyleniyor.
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5Ancak First Lady 20 gündür kameraların karşısına çıkmayınca komplo teorisyenleri de boş durmadı.
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6Kimileri Melania Trump'ın New York'a döndüğünü kimileri ise kitap yazdığını iddia etti.
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7First Lady MelaniaTrump kameraların karşısında eşi ABD Başkanı Donald Trump'la birlikte boy göstermese de sosyal medyada paylaşımlar yapmayı sürdürüyor.
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8Beyaz Saray yetkilileri de First Lady'nin geçirdiği böbrek operasyonu sonrası evde dinlendiğini ve Beyaz Saray'da basına kapalı olarak toplantılara katıldığını söylüyor.
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9Melania Trump'ın önümüzdeki günlerde Beyaz Saray'ın düzenleyeceği resmi organizasyonlarda yer alması bekleniyor.
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