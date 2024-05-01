ABD öğrenci protestoları: Üniversite binası işgal edildi, polis müdahalesinde 300 kişi gözaltına alındı

Olaylara ilişkin Beyaz Saray'dan açıklama gecikmedi. Ulusal Güvenlik Koordinatörü John Kirby, yaşananların barışçıl değil aksine hatalı bir yaklaşım olduğunu söyledi.

Ayrıca daha önce cumhuriyetçiler tarafından gündeme getirilen Federal askeri güçlerin üniversitelere müdahale talebi reddedildi.