ABD ordusu Çin'e ait "casus" balonun kalıntılarını topladı

Kirby, diğer taraftan, bu nesnelerin gözetleme yaptıklarına dair şüphelenmek için özel bir neden olmasa da bu seçeneği göz ardı edemeyecekleri için Savunma Bakanlığının tavsiyesi üzerine Biden'ın bu cisimlerin vurulması emrini verdiğini bildirdi. Kirby, ayrıca, Biden'ın bugün güvenlik riski oluşturan, tanımlanamayan hava nesnelerinin tespiti, analizi ve imhasıyla ilgili çalışmalar yapmaları için bir ekibi görevlendirdiğini duyurdu.