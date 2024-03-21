ABD polisi şüphelilerin fotoğraflarına "oyuncak kafası" yerleştirdi
ABD’nin Kaliforniya eyaletinde polis, suçluların görüntülerini paylaşmaya kısıtlama getiren yasa sebebiyle gözaltına aldığı suçluların fotoğraflarına montaj yaparak "oyuncak kafası" yerleştirdi.
Kaliforniya’nın Murrieta kentinde polis, gözaltına aldığı suçluların fotoğraflarına montaj yaparak "oyuncak kafası" yerleştirdi.
Polis ekipleri, bir süredir şüpheli fotoğraflarına yaptıkları montaj ile ilgili olarak salı günü açıklama yaptı.
1 Ocak'ta yürürlüğe giren yeni bir yasa ile suçluların fotoğraflarını paylaşma konusunda getirilen kısıtlamalar duyuruldu.