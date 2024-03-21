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ABD polisi şüphelilerin fotoğraflarına "oyuncak kafası" yerleştirdi

ABD’nin Kaliforniya eyaletinde polis, suçluların görüntülerini paylaşmaya kısıtlama getiren yasa sebebiyle gözaltına aldığı suçluların fotoğraflarına montaj yaparak "oyuncak kafası" yerleştirdi.

ABD polisi şüphelilerin fotoğraflarına "oyuncak kafası" yerleştirdi - 1

Kaliforniya’nın Murrieta kentinde polis, gözaltına aldığı suçluların fotoğraflarına montaj yaparak "oyuncak kafası" yerleştirdi.

Polis ekipleri, bir süredir şüpheli fotoğraflarına yaptıkları montaj ile ilgili olarak salı günü açıklama yaptı.

1 Ocak'ta yürürlüğe giren yeni bir yasa ile suçluların fotoğraflarını paylaşma konusunda getirilen kısıtlamalar duyuruldu.

DÜNYA HABERLERİ

ABD polisi şüphelilerin fotoğraflarına "oyuncak kafası" yerleştirdi - 2

Yeni yasa, Kaliforniya'daki kolluk kuvvetlerinin şüpheli fotoğraflarını ve sabıka fotoğraflarını nasıl ve ne zaman paylaşacaklarını kısıtlıyor.

ABD polisi şüphelilerin fotoğraflarına "oyuncak kafası" yerleştirdi - 3

Artık kolluk kuvvetleri şiddet içermeyen suçlar için şüpheli fotoğraflarını belirli koşullar olmadıkça paylaşamayacak.

ABD polisi şüphelilerin fotoğraflarına "oyuncak kafası" yerleştirdi - 4

Ayrıca özel durumlar söz konusu olmadıkça kurumların şüpheli fotoğraflarını 14 gün sonra sosyal medyadan kaldırması gerekecek.

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