ABD, Rusya'nın sınıra 7 bin asker daha getirdiğini öne sürdü: Ukraynalılar olası bir hava saldırısına karşı sığınak bulamıyor

Rusya ve Ukrayna arasındaki gerilim, Moskova'nın tansiyonu düşürmeye yönelik açıklamalarına rağmen devam ediyor. Ukrayna, ülkenin doğusundaki ayrılıkçı mevzileri hedef aldığı suçlamalarını yalanlarken, Rusya, Kırım'daki 10 askeri konvoyu daha geri çektiğini duyurdu. Ancak, ABD Kremlin'in gizli bir savaş hazırlığı içinde olduğunu öne sürerek, sınıra 7 bin asker daha yığdığını öne sürdü. Tedbiri bırakmayan Ukraynalılar ise olası bir hava saldırısına karşın sığınak bulma arayışını sürdürüyor. Rusya sınırına yakın olan Harkov şehrinde mevcut sığınakların çoğunun barınmak için uygun olmadığı açıklandı.

Haberler - ntv.com.tr - AFP - Reuters - NTV Haber - Anadolu Ajansı 17.02.2022 - 10:39

ABD, Rusya'nın sınıra 7 bin asker daha getirdiğini öne sürdü: Ukraynalılar olası bir hava saldırısına karşı sığınak bulamıyor - 1

Ukraynalı yetkililer, ülkenin doğusundaki ayrılıkçı mevzileri hedef alma suçlamalarını yalanladı.

ABD, Rusya'nın sınıra 7 bin asker daha getirdiğini öne sürdü: Ukraynalılar olası bir hava saldırısına karşı sığınak bulamıyor - 2

"UKRAYNA BİRLİKLERİ ATEŞ AÇMADI"

Ukrayna Ortak Güçler Operasyonu’nun sözcüsü, "Pozisyonlarımıza 122 mm top dahil olmak üzere yasak silahlarla ateş açılmasına rağmen, Ukrayna birlikleri ateş açmadı" dedi.

ABD, Rusya'nın sınıra 7 bin asker daha getirdiğini öne sürdü: Ukraynalılar olası bir hava saldırısına karşı sığınak bulamıyor - 3

Rus ayrılıkçılar Ukrayna ordusunun saldırı düzenlediğini öne sürmüştü.

ABD, Rusya'nın sınıra 7 bin asker daha getirdiğini öne sürdü: Ukraynalılar olası bir hava saldırısına karşı sığınak bulamıyor - 4

RIA: YAKLAŞIK 10 ASKERİ KONVOY KIRIM'DAN AYRILDI

Bununla birlikte,  RIA Haber Ajansı’nın sabah saatlerinde bildirdiğine göre, yaklaşık 10 Rus askeri konvoyu, tatbikatları tamamladıktan sonra Kırım'dan ayrıldı. Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, konvoyların nereye taşındığı belirtilmedi.

ABD, Rusya'nın sınıra 7 bin asker daha getirdiğini öne sürdü: Ukraynalılar olası bir hava saldırısına karşı sığınak bulamıyor - 5

Rusya, bu hafta bazı birimlerinin Ukrayna'ya bitişik bölgelerde tatbikatları tamamladığını ve üslerine geri döndüğünü duyurdu.

ABD, Rusya'nın sınıra 7 bin asker daha getirdiğini öne sürdü: Ukraynalılar olası bir hava saldırısına karşı sığınak bulamıyor - 6

ABD: RUSYA SINIRA 7 BİN İLAVE ASKER GÖNDERDİ

Ancak, ABD'li yetkililer, Rusya'nın Ukrayna sınırındaki askerlerinin bazılarını geri çektiği yönündeki açıklamasının doğru olmadığını ve Moskova'nın sınıra ilave 7 bin asker daha gönderdiğini iddia etti.

ABD, Rusya'nın sınıra 7 bin asker daha getirdiğini öne sürdü: Ukraynalılar olası bir hava saldırısına karşı sığınak bulamıyor - 7

Basın mensuplarına telekonferans yoluyla Ukrayna konusunda bilgilendirme yapan ve adı açıklanmayan ABD'li yetkililer, Moskova'nın "asker çektik" iddiasını yalanladı.

ABD, Rusya'nın sınıra 7 bin asker daha getirdiğini öne sürdü: Ukraynalılar olası bir hava saldırısına karşı sığınak bulamıyor - 8

ABD'li üst düzey yetkili, Rusya'nın Ukrayna sınırındaki bazı askerlerini geri çektiği iddiasının doğru olmadığını, bunun aksine son günlerde Moskova'nın sınıra ilave 7 bin civarında asker daha yığdığını öne sürdü. 

ABD, Rusya'nın sınıra 7 bin asker daha getirdiğini öne sürdü: Ukraynalılar olası bir hava saldırısına karşı sığınak bulamıyor - 9

"GİZLİ OLARAK SAVAŞ İÇİN HAZIRLIK YAPIYORLAR"

Yetkili, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in diplomasiye açık olduğu yönündeki ifadelerinin aksine savaşa hazırlık yaptığını da savunarak, "Kamuoyu önünde görüşmeye açık olduklarını ve gerilimi düşürme iddialarını dile getiriyorlar, fakat aynı zamanda gizli olarak savaş için hazırlık yapıyorlar" dedi.

ABD, Rusya'nın sınıra 7 bin asker daha getirdiğini öne sürdü: Ukraynalılar olası bir hava saldırısına karşı sığınak bulamıyor - 10

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken da dünkü açıklamasında Rusya'nın sınırdan asker çektiği yönündeki iddiaları doğrulayacak bulgulara sahip olmadıklarını söylemişti. 

ABD, Rusya'nın sınıra 7 bin asker daha getirdiğini öne sürdü: Ukraynalılar olası bir hava saldırısına karşı sığınak bulamıyor - 11

Blinken, “Rusya'nın dediği bir şey var, bir de yaptığı şeyler var. Güçlerinde herhangi bir geri çekilme görmedik. Ukrayna sınırları boyunca çok tehditkar bir şekilde kalıyorlar. Söylediklerini uygularlarsa iyi olur. Ama şimdiye kadar görmedik” diye konuşmuştu. 

ABD, Rusya'nın sınıra 7 bin asker daha getirdiğini öne sürdü: Ukraynalılar olası bir hava saldırısına karşı sığınak bulamıyor - 12

150 BİN ASKERİN YIĞINAK YAPTIĞI ÖNE SÜRÜLDÜ

ABD Başkanı Joe Biden önceki günkü konuşmasında Rusya-Ukrayna sınırında 150 bin civarında Rus askerinin yığınak yaptığını açıklamıştı.

ABD, Rusya'nın sınıra 7 bin asker daha getirdiğini öne sürdü: Ukraynalılar olası bir hava saldırısına karşı sığınak bulamıyor - 13

UKRAYNALILARIN SIĞINAK ARAYIŞI

Diğer taraftan, Rusya'nın sınırdaki bazı askerlerini geri çektiğini açıklamasının ardından tansiyon dinmiş gibi gözükse de Ukraynalılar tedbiri elden bırakmıyor. Ukraynalı yetkililer, olası bir hava saldırısına karşı kullanılabilir sığınakları aramayı sürdürüyor.

ABD, Rusya'nın sınıra 7 bin asker daha getirdiğini öne sürdü: Ukraynalılar olası bir hava saldırısına karşı sığınak bulamıyor - 14

SIĞINAKLARIN ÇOĞU KULLANILABİLİR DURUMDA DEĞİL

Sınıra yaklaşık 39 kilometre mesafede bulunan Harkov'da bölge meclisi üyesi Yulia Smagina kentteki sığınak bulma çalışmalarına öncülük ediyor. Smagina şu ana kadar olası 4 bin 300 acil durum sığınağının 100'ünü buldu.

Ancak, yalnızca 4'ünün insanların kalması için hazır olduğunu söyledi. Hükümet tarafından olası sığınaklar olarak belirtilen bodrum katlarının ve yer altı sığınaklarının çoğunu su bastı. Bazıları ise kanalizasyon ve atıklar nedeniyle hasar görmüş durumda bulunuyor. 

ABD, Rusya'nın sınıra 7 bin asker daha getirdiğini öne sürdü: Ukraynalılar olası bir hava saldırısına karşı sığınak bulamıyor - 15

Ukraynalıların birçoğu  saldırının yakın olmadığına inansa da, bazıları kaçış çantaları yapıp güvenlik protokolleri oluşturarak  bu olasılığa karşı hazırlanıyor.  Harkov sakinlerinden  Elena Znatkova kızı Derya ile 2014 yılında ayrılıkçı güçler tarafından ele geçirildiğinde Luhansk kentinden kaçmıştı.

ABD, Rusya'nın sınıra 7 bin asker daha getirdiğini öne sürdü: Ukraynalılar olası bir hava saldırısına karşı sığınak bulamıyor - 16

Anne kızın şimdi olası bir Rusya saldırısına karşı ilaç, pasaport ve diğer temel ihtiyaçlardan oluşan çantaları hazır durumda bekliyor.

ABD, Rusya'nın sınıra 7 bin asker daha getirdiğini öne sürdü: Ukraynalılar olası bir hava saldırısına karşı sığınak bulamıyor - 17

Znatkova, “ anılarımız çok yoğun. Ancak yine de daha hazır ve korunmuş hissediyorum. Çünkü ne yapacağımı, nereye gideceğimi, yanıma ne alacağımı biliyorum” dedi.

ABD, Rusya'nın sınıra 7 bin asker daha getirdiğini öne sürdü: Ukraynalılar olası bir hava saldırısına karşı sığınak bulamıyor - 18

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