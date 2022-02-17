ABD, Rusya'nın sınıra 7 bin asker daha getirdiğini öne sürdü: Ukraynalılar olası bir hava saldırısına karşı sığınak bulamıyor

Haberler - ntv.com.tr - AFP - Reuters - NTV Haber - Anadolu Ajansı 17.02.2022 - 10:39
Ukraynalı yetkililer, ülkenin doğusundaki ayrılıkçı mevzileri hedef alma suçlamalarını yalanladı.
Ukrayna Ortak Güçler Operasyonu’nun sözcüsü, "Pozisyonlarımıza 122 mm top dahil olmak üzere yasak silahlarla ateş açılmasına rağmen, Ukrayna birlikleri ateş açmadı" dedi.
Rus ayrılıkçılar Ukrayna ordusunun saldırı düzenlediğini öne sürmüştü.
Bununla birlikte, RIA Haber Ajansı’nın sabah saatlerinde bildirdiğine göre, yaklaşık 10 Rus askeri konvoyu, tatbikatları tamamladıktan sonra Kırım'dan ayrıldı. Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, konvoyların nereye taşındığı belirtilmedi.
Rusya, bu hafta bazı birimlerinin Ukrayna'ya bitişik bölgelerde tatbikatları tamamladığını ve üslerine geri döndüğünü duyurdu.
Ancak, ABD'li yetkililer, Rusya'nın Ukrayna sınırındaki askerlerinin bazılarını geri çektiği yönündeki açıklamasının doğru olmadığını ve Moskova'nın sınıra ilave 7 bin asker daha gönderdiğini iddia etti.
Basın mensuplarına telekonferans yoluyla Ukrayna konusunda bilgilendirme yapan ve adı açıklanmayan ABD'li yetkililer, Moskova'nın "asker çektik" iddiasını yalanladı.
ABD'li üst düzey yetkili, Rusya'nın Ukrayna sınırındaki bazı askerlerini geri çektiği iddiasının doğru olmadığını, bunun aksine son günlerde Moskova'nın sınıra ilave 7 bin civarında asker daha yığdığını öne sürdü.
Yetkili, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in diplomasiye açık olduğu yönündeki ifadelerinin aksine savaşa hazırlık yaptığını da savunarak, "Kamuoyu önünde görüşmeye açık olduklarını ve gerilimi düşürme iddialarını dile getiriyorlar, fakat aynı zamanda gizli olarak savaş için hazırlık yapıyorlar" dedi.
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken da dünkü açıklamasında Rusya'nın sınırdan asker çektiği yönündeki iddiaları doğrulayacak bulgulara sahip olmadıklarını söylemişti.
Blinken, “Rusya'nın dediği bir şey var, bir de yaptığı şeyler var. Güçlerinde herhangi bir geri çekilme görmedik. Ukrayna sınırları boyunca çok tehditkar bir şekilde kalıyorlar. Söylediklerini uygularlarsa iyi olur. Ama şimdiye kadar görmedik” diye konuşmuştu.
ABD Başkanı Joe Biden önceki günkü konuşmasında Rusya-Ukrayna sınırında 150 bin civarında Rus askerinin yığınak yaptığını açıklamıştı.
Diğer taraftan, Rusya'nın sınırdaki bazı askerlerini geri çektiğini açıklamasının ardından tansiyon dinmiş gibi gözükse de Ukraynalılar tedbiri elden bırakmıyor. Ukraynalı yetkililer, olası bir hava saldırısına karşı kullanılabilir sığınakları aramayı sürdürüyor.
Sınıra yaklaşık 39 kilometre mesafede bulunan Harkov'da bölge meclisi üyesi Yulia Smagina kentteki sığınak bulma çalışmalarına öncülük ediyor. Smagina şu ana kadar olası 4 bin 300 acil durum sığınağının 100'ünü buldu.
Ancak, yalnızca 4'ünün insanların kalması için hazır olduğunu söyledi. Hükümet tarafından olası sığınaklar olarak belirtilen bodrum katlarının ve yer altı sığınaklarının çoğunu su bastı. Bazıları ise kanalizasyon ve atıklar nedeniyle hasar görmüş durumda bulunuyor.
Ukraynalıların birçoğu saldırının yakın olmadığına inansa da, bazıları kaçış çantaları yapıp güvenlik protokolleri oluşturarak bu olasılığa karşı hazırlanıyor. Harkov sakinlerinden Elena Znatkova kızı Derya ile 2014 yılında ayrılıkçı güçler tarafından ele geçirildiğinde Luhansk kentinden kaçmıştı.
Anne kızın şimdi olası bir Rusya saldırısına karşı ilaç, pasaport ve diğer temel ihtiyaçlardan oluşan çantaları hazır durumda bekliyor.
Znatkova, “ anılarımız çok yoğun. Ancak yine de daha hazır ve korunmuş hissediyorum. Çünkü ne yapacağımı, nereye gideceğimi, yanıma ne alacağımı biliyorum” dedi.